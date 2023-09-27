Минтимер Шаймиев стал участником торжества Мавлида в Болгаре

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Болгаре, в 12-й день месяца Раби аль-авваль, прошло торжество Мавлид ан-Наби в честь дня рождения Пророка Мухаммада. По этому случаю в Белой мечети собрались преподаватели и шакирды Болгарской исламской академии, имамы, общественные и государственные деятели.

Почетным гостем праздника стал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы вовремя осознали необходимость восстановления Болгара. Спасибо федеральной власти и нашему народу за поддержку в этом вопросе. История Болгара удивительно богатая. Это священное место. Материальную часть мы практически всю восстановили. Сюда приезжают туристы. Но сделать предстоит еще много», – заметил первый Президент РТ.

Он рассказал, что от имени династии Шаймиевых подарил Болгарской исламской академии 60 томов учебников на арабском языке. «Сейчас здесь работа идет. Надо красиво продолжать», – подчеркнул Государственный Советник РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

​​​​

До участия в торжестве Шаймиев встретился со студентами Болгарской исламской академии, принял участие в полуденном намазе, а затем осмотрел выставку работ художников – участников первого Арт-симпозиума «Легенда Болгара».

Праздничное мероприятие началось с чтения аятов Корана. Собравшихся поприветствовал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. После этого артисты республики Марсель Вагизов, Марат Галимов, Рустем Хусаинов и Карим Габдуллатыйпов в сопровождении хора исполнили а-капеллу в манере татарского макама касыду «Мавлид», посвященную Пророку Мухаммаду.

В этом году месяц Раби-уль-авваль, известный в народе как месяц Мавлида, наступил с заходом солнца 15 сентября и продлится до 15 октября.

«Мавлид» в переводе с арабского означает «рождение», «Мавлид ан-Наби» – «рождение Пророка Мухаммада».

Роль мусульманской общины отметил на встрече с представителями религиозных объединений Президент России Владимир Путин. «Мусульманская община России играет большую, созидательную роль в жизни страны, вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – заявил тогда глава государства.