Минтимер Шаймиев рассказал, как познакомился с супругой и почему завел лайку

В национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казани сегодня открылась фотовыставка «Мгновения. Годы. Эпоха», посвященная 85-летию Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. С экспозицией ознакомился первый Президент республики.

Экскурсию для Минтимера Шаймиева провела руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова. Она сообщила, что для этой выставки «постарались собрать уникальные снимки, которые еще мало где публиковались». Представитель Казанского Кремля сразу подвела Государственного Советника к фотографии, которая, по ее мнению, является здесь одной из самых ярких. На снимке под названием «Слезы счастья» запечатлены новоселы, которые благодарят Минтимера Шаймиева за программу по ликвидации ветхого жилья в 1998 году.

«Когда мы взяли на учет людей, которые нуждаются в переселении из ветхого жилья, получилась книга огромной толщины. Я сам удивился. Все, кто были поставлены на учет, получили жилье. Я не говорю, что я один это делал, все делали. Вся республика это делала. И сама идея какая была!» – отметил первый Президент РТ, попросив принести книгу с фамилиями переселенцев и адресами новых домов, чтобы показать собравшимся.

По его словам, за 1996 – 2004 годы было построено 2 млн 905 тыс. кв. метров жилья, а это 52 тыс. 835 квартир. Жилые посещения были предоставлены безвозмездно 48 тыс. 576 семьям. «В этой книге все, кто получил квартиры по программе переселения из ветхого жилья. Трудно даже поверить. Это гордость. Эта книга – наша история», – заметил Государственный Советник.

На выставке представлены в том числе фотографии из семейного архива первого Президента РТ. Минтимер Шаймиев обратил внимание на черно-белый снимок – на нем он вместе со своей супругой Сакиной Шакировной. «И вот это платье – мой подарок в честь рождения Айрата. Меня избрали делегатом 14-го съезда комсомола. Тогда нас повезли в универмаг. Я увидел синее платье. И проведение съезда в марте совпало с рождением сына. Главное, что ей оно понравилось», – сказал он.

«Я это рассказываю, раз уж пришел на такую выставку. Следующее 85-летие у меня когда еще будет, сколько ждать», – пошутил первый Президент РТ.

Продолжив делиться воспоминаниями, он подчеркнул, что прожил с Сакиной Шакировной 55 лет. А познакомились они, когда Минтимер Шаймиев был студентом-пятикурсником и приехал в район, чтобы подготовить дипломную работу.

«Она уже окончила техникум и работала в нашем райцентре. Первым ее заметил мой папа. Он был председателем колхоза. Тогда председатель колхоза с бригадирами рано утром обходили все дворы. Отец видел, как ее семья работала. Как опытный человек присмотрелся. В один из вечеров он спросил, есть ли у меня девушка. Сказал: “Если нет, то знаешь, сынок, в колхоз приехали работать две девушки. Они такие толковые, трудолюбивые, симпатичные”. Он нас, мальчишек, с этим делом торопил. Даже когда мой старший брат под Москвой отслужил, он не дал ему долго ходить в холостяках. Пару раз в кино сходишь, а он уже говорит: “Хватит, присматривайся”», – добавил Государственный Советник.

На выставке можно увидеть не только уникальные фотографии, которые показывают годы становления республики, но и снимки, демонстрирующие занятия Минтимера Шаймиева вне работы. Последние размещены в отдельном зале, где на входе установлен стенд с цитатой главного героя экспозиции: «Я всю жизнь только и делал, что работал. Не мог завести себе собаку, считал предательством, чтобы за ней ухаживал кто-то другой. Но мечта оставалась, за год до ухода завел себе лайку. Махмаем назвал».

Увидев это, Государственный Советник признался, что очень любит свою собаку и с удовольствием гуляет с ней в свободное время. «Если тебя животное любит, то и тебе надо такое же уважение проявлять», – убежден он.

«Мы в деревне всегда жили с собаками, скот держали. Когда я решил уйти, Сакине сказал, что хочу завести лайку. Это юго-западная разновидность лайки, в ней больше волчьей крови. Она очень умная, детей любит. Для содержания самая удобная собака. Настолько я ее полюбил. В любой свободный день гуляю с ней», – поделился Минтимер Шаймиев.

Осматривая фотографии, он рассказал еще немало историй из своей жизни. А завершил обход выставки шуткой: «Экскурсовод из меня получится, в конечном счете, если возьмут в штат на 86-м году жизни? Я поэтому так старался».

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летний юбилей.