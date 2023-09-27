Минтимер Шаймиев рассказал, как необходимо развивать территорию Болгара

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в Болгаре на праздновании Мавлида

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о необходимости дальнейшего благоустройства территории Болгара, в том числе между Белой мечетью и Болгарской исламской академией. Такое мнение первый Президент РТ выразил во время участия в торжестве Мавлида.

«В Болгаре первая очередь построек очень хорошо сделана. Вся эта территория должна быть посвящена исламским объектам. Возможно, нужно создать лагерь для детей. Надо строить льготные гостиницы для тех, кто приезжает с детьми. Возможностей много», — сказал Шаймиев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом он отметил, что за эти годы в Болгаре удалось очень многое сделать по восстановлению исторического наследия. «Когда я вижу все это — душа радуется. Белая мечеть чего стоит!» — подчеркнул государственный деятель.

Он вспомнил, что когда в Болгар приезжал Президент России Владимир Путин, его поразило величие Белой мечети.

«Увидел мечеть, обернулся ко мне и говорит: "Минтимер Шарипович, это же Тадж-Махал". Наша мечеть действительно имеет такие очертания. После некоторой паузы я сказал: "Владимир Владимирович, это не Тадж-Махал, это Белая мечеть Болгара". От одного взгляда привлекает душу», — поделился Государственный Советник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шаймиев также рассказал, что когда началось строительство мечети, ему пришла идея сделать минареты, как у мечетей в Мекке и Медине. «Я позвонил в Саудовскую Аравию, спросил, можем ли мы использовать архитектуру их мечетей? Они согласились и пожелали успехов. Эти минареты волшебные», — заметил он.

Первый Президент РТ добавил, что Болгар — историческая земля Татарстана, здесь «хочется работать еще больше, потому что история у этой земли глубокая».

«Очень продуманно в будущем должны здесь все делать. Для работы с детьми будем создавать условия. Нам надо правильно все организовать и осуществить. Думаю, мы это сделаем. Это наш долг», — заключил он.

Уважать традиции людей разных национальностей призвал ранее Президент РФ Владимир Путин. На встрече с представителями религиозных объединений глава государства заявил: «Традиции доброго, уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий завещаны нам нашими предками. Но этим живым духовным наследием, опытом создания уникальной цивилизации мало просто гордиться. Их надо беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешним, да и перед будущими поколениями».