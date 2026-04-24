Минтимер Шаймиев: «Проходя через испытания времени, наши взоры снова и снова обращаются к творчеству Тукая»

В эти дни Татарстан отмечает 140-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В связи с этим Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев ответил на вопросы «Татар-информа».





«Я до сих пор помню наизусть сказку «Шурале»

– Минтимер Шарипович, Вы много сделали для увековечивания имени Габдуллы Тукая на уровне республики и страны. Все знают, что Тукай – Ваш любимый поэт. Каковы Ваши личные представления о нем?

– Сразу хочется отметить, что я не считаю себя знатоком творчества Тукая. К тому же о его великой миссии в истории татарского народа и значении его творчества уже много сказано и написано. Я, пожалуй, попробую высказать свои собственные размышления о нем.

Мы – люди счастливого поколения, которое познало этот мир через сказки и стихи Тукая, воспринимало его таким, каким выразил поэт. Первые сказки запоминаются, как правило, на всю жизнь. Я, например, до сих пор помню наизусть сказку «Шурале». Ведь мы в детстве были уверены в том, что в лесу непременно живет Шурале, а в речке – Водяная. Самое интересное, что иногда нет-нет да и подумаешь: «Может, наш Шурале до сих пор там и обитает?» «Кончил дело – гуляй смело» и другие добрые наставления поэта сами собой впитывались в наши юные души.

«Туган тел» – и колыбельная, и гимн нашей нации, и ода языку матери

Самый первый стих, когда мы учимся говорить, – это «Туган тел» – «Родной язык». Символично, что он поется под народную мелодию. «Туган тел» – и колыбельная, и гимн нашей нации, и ода языку матери. Получается, что Тукай всегда рядом с нами, он прочно вошел в жизнь и традиции татар, его образ живет в глубине души каждого, объединяя и вдохновляя нас во все времена. Может быть, поэтому я всю жизнь боготворю Тукая. Должен сказать, не только из-за того, что он татарский поэт, а из-за глубины поэтической мысли и жизненной философии. Гений есть гений! Так много он успел сделать за столь короткую жизнь. Гениальные поэты, как пророки, улавливают суть событий на многие годы вперед. Так же и наш Тукай, возможно, из-за своей горькой судьбы, в свои весьма молодые годы познал этот мир глубже, чем мы за всю жизнь.

С годами я понял, что он оставил нам бесценное литературное наследие не только для того, чтобы мы читали и наслаждались, больше для того, чтобы руководствовались им как неким универсальным народным кодексом. Тукай отобразил татарскую нацию такой, какая она есть, не восхваляя и не умаляя, обоснованно критически, но сохраняя достоинство татар. Самое главное то, что его оценки и сегодня побуждают к размышлениям, вселяя веру в будущее нации. Он всегда был и остался на стороне своего народа, хотел видеть его просвещенным, в числе передовых наций мира. Поэтому он задал вектор национального развития и как будто заранее подготовил ответы на сложные вопросы, которые впоследствии стали возникать перед нами.

Вспомним политические бури начала 90-х годов прошлого столетия. В то время не только на площадях, но и с официальных трибун звучала поэзия Тукая. Его строки: «На русской земле проложили мы след», «Мы – верные дети единой страны», «Нанизаны мы на единую нить» стали основой при принятии судьбоносных решений. Поэтому мы в те годы не сбились со своего пути, не просто выжили, но и закалились, стали сильнее.

«Теченье времени по мне привыкнут люди мерить, / Любой из них свои часы по мне сумеет сверить», – писал наш Тукай. И оказался совершенно прав. Проходя через испытания времени, наши взоры снова и снова обращаются к творчеству Тукая.

«Стихотворения нашего великого поэта и сегодня звучат современно»

– А на какие его мысли, касающиеся наших дней, Вы обратили бы внимание?

– В процессе работы по продвижению историко-культурных памятников Татарстана в Список всемирного наследия мы имели дело с понятием «выдающаяся универсальная ценность», правда, касаемо лишь объектов материального наследия. Но в данном случае я применил бы его таким образом: творчество Тукая – это выдающаяся универсальная духовная ценность нашего народа. Какие бы ни были времена, тот, кто знает, понимает и ценит Тукая, найдет ответы на все свои вопросы.

Должен отметить, что в наши дни перед нами открылись новые невиданные возможности, к примеру, новые технологии, интернет, искусственный интеллект и т. д. Безусловно, их надо использовать для улучшения и совершенствования жизни, в том числе, скажем, и для изучения и представления творчества Тукая. Так и надо делать. В то же время некоторые мировые процессы, связанные с научно-техническим прогрессом, ведут к унификации культур, превращению их в потребительскую масс-культуру, лишенную национальной формы и содержания, грозят разрушением духовности. К сожалению, эти процессы не всегда сопровождаются нравственным прогрессом человечества. «Я презираю бренный мир и век его мгновенный, / Смириться – это тяжкий грех перед душой нетленной», – так размышлял об этом Габдулла Тукай.

Поэтому сейчас мы, всей страной, осознанно идем по пути сбережения наших традиционных ценностей, культуры, сохранения единства, межнационального и межконфессионального согласия.

Как видите, стихотворения нашего великого поэта и сегодня звучат современно. Дело в первую очередь в народности его творчества. Тукай – плоть от плоти народа, живя чаяниями народа, разделяя его радости и горести, он, как никто другой, смог сказать: «Народ – он велик, он силен, он вдохновенен, он мелодичен, он – писатель, он – поэт». Красивее и лучше не скажешь, пожалуй. «Надо знать, что народные песни – это никогда не тускнеющее, чистое и прозрачное зеркало души народа», – писал Тукай. Многие поколения наших творцов проверяли народность своих произведений вглядываясь в это зеркало. И современным представителям творческих профессий было бы полезно вновь прочитать труды Тукая «Народные мелодии» и «Народная литература».

Говоря в целом, творчество Габдуллы Тукая – это неиссякаемый источник вдохновения и духовная опора на пути сохранения нашей нации, причем не только для деятелей культуры, искусства, литературы, но и для каждого из нас.