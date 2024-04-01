Минтимер Шаймиев провел церемонию награждения к 10-летию Института археологии АН РТ

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев наградил медалями за «Заслуги перед республикой Татарстан» и «100-летие образования ТАССР» старшего научного сотрудника Института археологии АН РТ Евгения Казакова и директора Института археологии РАН Николая Макарова. Сотрудникам Института археологии АН РТ были вручены благодарственные письма. Сам Шаймиев получил медаль «300-летие РАН».

Госсоветник также поздравил сотрудников Института археологии со знаменательной датой.

«Ответственно? — Да. Но оно себя оправдывает. Если чувствуете ответственность и подготовленность, бояться не нужно», – подчеркивает Шаймиев.

Бывший президент республики также напомнил о высоких экономических показателях в прошлом полугодии. Причина этому — машиностроение и оборонные заводы.

«В рамках дружеского совета — наши предприятия востребованы, они не должны пустовать», – отметил он.

Мероприятия «Итогов и перспектив развития археологической науки в Урало-Поволжье» будут проходить три дня и включают в себя выставку «Города не исчезают… История Укека в находках», обзорную экскурсию по Казанскому Кремлю, международную научную конференцию «IX Халиковские чтения» и научный семинар «Городская культура тюрко-татарского населения Евразии».

Автор материала: Салимгареев Жамиль