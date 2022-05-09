Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России Минтимер Шаймиев присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн». Он разместил в онлайн-шествии портрет своего отца Шагишарипа Шаймиева.

Шагишарип Шаймиев был призван на войну в 1941 году. Сразу попал на передний край, сражался под Москвой. В 1942 году был комиссован после тяжелого ранения. Затем в течение 25 лет работал председателем колхоза в своей родной деревне Аняково Актанышского района.

Акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах из-за эпидемиологических ограничений. Сейчас возможность принять участие в виртуальном шествии осталась.

