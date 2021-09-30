Минтимер Шаймиев поздравил ученых Татарстана с 30-летием Академии наук РТ

Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию со дня основания этой организации и 100-летию академической науки в РТ. В заседании принял участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Заседание открыл президент АН РТ Мякзюм Салахов с докладом «Академическая наука Татарстана: история и современность». В нем он отметил, что сейчас академия «объединяет научные творческие силы республики для

усиления потенциала инновационных отраслей экономики и социально-культурной сферы».

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, Мякзюм Салахов обратил внимание на то, что АН РТ позволяет развивать приоритетные для республики направления — татароведение, тюркологию, нефтяное дело, экологию и экономику, обеспечивать этнокультурную, межнациональную и межконфессиональную безопасность региона. «Вся прикладная продукция по истории и культуре, языку и искусству в Татарстане, включая школьные и вузовские учебники, словари, основывается на результатах фундаментальных исследований наших специалистов», — добавил он.

После этого ученых Татарстана с 30-летием Академии наук РТ поздравил Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. «Открытие 100 лет назад Академцентра и создание 30 лет назад Академии наук Татарстана тесно взаимосвязаны с новой историей Татарстана, в частности, со 100-летием нашей республики. <...> В нашей республике гармонично сочетаются академическая, отраслевая и вузовская науки. Отрадно отметить, что выдающиеся казанские научные школы химии, математики, физики, медицины, многие отрасли гуманитарных исследований по праву признаны мировой общественностью», — заметил он.

Фото: © tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана напомнил, как 30 лет назад создавалась академия и какую роль в ее образовании сыграл ставший первым президентом АН РТ Мансур Хасанов, до этого работавший первым заместителем главы Правительства региона.

«<…> я должен сказать, что в то сложное время это было судьбоносное решение. Это стало возможным благодаря принятию нами Декларации о государственном суверенитете нашей республики. Мы заявили о своих правах. Одновременно мы заявили и о своей ответственности за развитие нашей республики в новых условиях. Таким образом в республике обрела жизнь своя Академия наук», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Фото: © tatarstan.ru

Государственный Советник РТ поблагодарил ученых и институты Академии наук Татарстана за поддержку деятельности Республиканского фонда «Возрождение», научное сопровождение возрождения памятников истории и культуры республики. «Международным признанием результатов нашей общей работы стало включение в 2014 году Болгарского историко-археологического комплекса, а в 2017 году — Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — сказал он.

Отдельно Минтимер Шаймиев отметил, что в результате этих работ удалось установить достоверную дату добровольного и официального принятия ислама предками татар на территории России — 21 мая 922 года, почти 1100 лет тому назад.

Фото: © tatarstan.ru

По словам Государственного Советника РТ, исламский мир Российской Федерации с благодарностью Президенту России Владимиру Путину за поддержку готовится торжественно отметить эту историческую дату. Комиссия Правительства РФ во главе с Маратом Хуснуллиным совместно с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и Правительством РТ приступили к поэтапной реализации проекта.

«Данное событие должно сыграть решающую роль в объединении всего исламского духовенства нашей страны. У нас нет сомнения в том, что Духовное управление мусульман нашей республики, Болгарская исламская академия, Российский исламский институт (г. Казань) совместно с Центром исламоведческих исследований Академии наук республики внесут конструктивный вклад в это богоугодное дело», — убежден Государственный Советник РТ.

Фото: © tatarstan.ru

Затем Минтимер Шаймиев поделился мыслями и предложениями по некоторым направлениям деятельности Академии наук РТ. «Ваша дальновидность и повседневная работа на перспективу являются главными в научной сфере. Уверен, что Академия наук Республики Татарстан превратится в уникальный центр науки, своевременно отвечающий на вызовы XXI века», — резюмировал Минтимер Шаймиев.

В заседании также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, председатель Совета ректоров РТ и академик АН РТ Ильшат Гафуров. Удаленно поучаствовали в мероприятии директор Института имени Макса Планка (Германия), академик РАН и почетный член АН РТ Рашид Сюняев, профессор Университета Висконсин (США) и Назарбаев-университета (Казахстан), почетный член АН РТ Юлай Шамиль оглы и другие.