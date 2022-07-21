news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
21 июля 2022  12:43
Елена Саляхова

Минтимер Шаймиев поздравил православных с Днем Казанской иконы Божией Матери

news_top_970_100

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поздравил православных христиан с главным праздником земли Казанской – 443-й годовщиной обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. Сегодня тысячи верующих совершили Крестных ход от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери.

После божественной литургии в главном соборе республики Шаймиев обратился к православному духовенству и прихожанам и от всей души поздравил их с праздником.

«Ровно год назад мы стали участниками исторического события – освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. И сегодня этот величественный храм вновь наполнен верующими и духовенством. Я всех вас поздравляю с этим величайшим событием. Это очень важный и радостный праздник для вас», – обратился ко всем присутствующим в храме Государственный Советник Татарстана.

Он отметил, что праздник в честь явления образа Пресвятой Богородицы – предмет особой гордости как для православных жителей Казани, так и для мусульман.

#казанская икона божией матери #Минтимер Шаймиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100