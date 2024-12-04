Минтимер Шаймиев поздравил Институт татарской энциклопедии с юбилеем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев направил свое поздравление к 30-летию Института татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова Академии наук Республики Татарстан (ИТЭиР). Текст сообщения в Академии наук республики зачитала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Институт был создан в сложные, перестроечные, судьбоносные для страны и республики годы — в начале духовного возрождения многонационального народа Республики Татарстан. Будучи непосредственным участником событий, предшествующих появлению Института татарской энциклопедии, хочу отметить, что вопрос о создании фундаментального научного труда “Татарская энциклопедия“ серьезно поднимался научной общественностью уже во второй половине 1980-х годов», — говорится в поздравлении.

Активным продвижением этого вопроса занимался первый заместитель председателя Совета министров ТАССР Мансур Хасанов, впоследствии ставший первым президентом Академии наук РТ.

6 сентября 1989 года было подписано постановление Совета министров ТАССР о подготовке издания Татарской Советской энциклопедии. В соответствии с постановлением кабмина РТ «О дополнительных мерах по подготовке и изданию многотомной Татарской энциклопедии» от 3 мая 1994 года был создан Институт татарской энциклопедии. Мансур Хасанов был назначен первым его директором.

При поддержке Академии наук РТ с 4 по 6 декабря ИТЭиР проводит Международный научный форум «Региональная энциклопедистика в контексте современных инновационных вызовов».

Цель проведения форума – обмен опытом по широкому кругу вопросов, связанных с историей становления и развития национальных и региональных энциклопедий современной России и мира.