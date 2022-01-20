Минтимер Шаймиев: После ветхого жилья люди получали квартиры со слезами на глазах

Программа ликвидации ветхого жилья в Татарстане позволила улучшить жилищные условия тысяч живущих в республике семей. Люди не верили своему счастью, когда бесплатно получали квартиры. Об этом рассказал первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

«В самое сложное время нам удалось запустить программу ликвидации ветхого жилья. Я видел, как люди получали квартиры со слезами на глазах. Они не верили, что это случилось, когда мы заселяли людей. Это 55 тыс. семей бесплатно получили квартиры в целом по республике. А в Казани — порядка 33 тыс. семей получили бесплатное жилье. Состояние этих людей нужно было видеть. Они просто не верили», — заметил Шаймиев в интервью телеканалу «ТНВ».

Первому Президенту Татарстана сегодня исполнилось 85 лет. По этому случаю на телеканале «ТНВ» вышел фильм «Шаймиев».