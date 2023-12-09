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Политика 9 декабря 2023 16:39

Минтимер Шаймиев получил благодарственное письмо от Дмитрия Медведева

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Минтимер Шаймиев получил благодарственное письмо от Дмитрия Медведева
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву вручили благодарственное письмо от председателя партии «Единая Россия», заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Это произошло на XXXV конференции Татарстанского отделения правящей партии, прошедшей сегодня в Казани.

«От имени партии и меня лично примите искренние поздравления с днем рождения Всероссийской политической партии „Единая Россия". Первого декабря 2001 года в Государственном Кремлевском дворце вы дали старт новому движению, которое на сегодняшний день является главной политической силой страны», — заметил в благодарственном письме Медведев.

Председатель партии при этом выразил уверенность, что главная миссия «Единой России» — служить на благо Отечества и его граждан.

Минтимер Шаймиев был одним из тех, кто создавал партию «Единая Россия» в 2001 году.

#Минтимер Шаймиев #Единая Россия #Дмитрий Медведев
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