Минтимер Шаймиев передает Национальной библиотеке РТ 3 629 книг из личного фонда

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Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев передает 3 629 книг из личного фонда Национальной библиотеке Республики Татарстан. Более 200 из них можно будет увидеть на специально организованной выставке, сообщает пресс-служба библиотеки.

Представленные на выставке книги имеют автографы известных государственных, политических и общественных деятелей, деятелей культуры, среди которых – В.Черномырдин, Е.Примаков, А.Леонов, Б.Ахмадуллина, В.Гергиев, А.Калягин, А.Карпов, отмечается в сообщении.

Книги будут переданы в торжественной обстановке, мероприятие намечено на 6-7 октября в рамках международной научно-практической конференции, гостем которой станет Минтимер Шаймиев.

