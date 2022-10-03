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Культура
3 октября 2022  13:03
Рузиля Мухаметова

Минтимер Шаймиев передает Национальной библиотеке РТ 3 629 книг из личного фонда

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Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев передает 3 629 книг из личного фонда Национальной библиотеке Республики Татарстан. Более 200 из них можно будет увидеть на специально организованной выставке, сообщает пресс-служба библиотеки.

Представленные на выставке книги имеют автографы известных государственных, политических и общественных деятелей, деятелей культуры, среди которых – В.Черномырдин, Е.Примаков, А.Леонов, Б.Ахмадуллина, В.Гергиев, А.Калягин, А.Карпов, отмечается в сообщении.

Книги будут переданы в торжественной обстановке, мероприятие намечено на 6-7 октября в рамках международной научно-практической конференции, гостем которой станет Минтимер Шаймиев.
 

#Минтимер Шаймиев #книги #нацбиблиотека
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