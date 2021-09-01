Минтимер Шаймиев открыл полилингвальную гимназию «Адымнар — Чаллы»

Сегодня в Набережных Челнах состоялось открытие полилингвальной гимназии «Адымнар». Участниками церемонии и школьной линейки стали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Челнов Наиль Магдеев, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и другие. Об этом пишут «Челнинские известия».

Согласно концепции полилингвальных комплексов, обучение здесь будет вестись на русском, татарском и английском языках.

«Пока аналогов таких школ нет. Мы первыми в стране воплотили такую идею, чтобы наши дети выросли конкурентоспособными в мировом масштабе. Мир все больше открывается, и наши дети будут служить в республике, в любой точке мира, и они должны быть достойно представлены, — отметил Минтимер Шаймиев. — Когда все границы открыты, дети будут в любой точке мира, они достойно смогут представить Татарстан. В этом будущее и огромный смысл».

Инициатор проекта по созданию полилингвальных комплексов в республике Минтимер Шаймиев оценил и нового директора учреждения. Руководителем гимназии стал Азат Галиев, возглавлявший ранее школу №39. «Мне очень понравился директор, он в совершенстве знает русский, татарский, английский, арабский языки», — сказал Государственный Советник Татарстана.

Проект школы является типовым, такие же учреждения есть в Елабуге и Казани, а 20 августа состоялось открытие в Актаныше. Основное здание состоит из четырех блоков, оборудовано учебным, административным корпусами, медицинским помещением, столовой, актовым залом, библиотекой, гардеробом, спортивным блоком.

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил всех людей, которые принимали участие в создании и открытии гимназии. Градоначальник подчеркнул, что сегодня знаменательный день в истории города.

«Наличие такого образовательного учреждения имеет особенное значение для нашего многонационального города, где проживают более 80 национальностей, — сказал Наиль Магдеев. — Поблагодарим Минтимера Шаймиева, также слова благодарности хотел бы выразить Татьяне Ларионовой, которая с первого дня курировала строительство. За последние шесть лет мы ввели в эксплуатацию шесть новых школ и 20 новых детсадов. Неделю назад мы открыли такую же современную школу в Замелекесье. Уверен, что „Адымнар“ станет лучшей гимназией нашей страны».