Минтимер Шаймиев: Нужно провести работу по современному изложению дастанов

Необходимо провести работу по современному изложению дастанов. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев во время участия в торжестве Мавлида в Болгаре.

«Сейчас мы стремимся сделать современное прочтение дастанов. Нужно сделать их доступными — в современном изложении», — сказал первый Президент РТ.

По его словам, это очень важная, ответственная и большая работа, требующая необходимых исследований.

«Это огромный объем работы, потому что история нашего народа сложная. Но мы должны постараться дойти до сути. Первые шаги уже сделали», — отметил Государственный Советник.

Шаймиев добавил, что по материальному возрождению за несколько лет удалось очень многое сделать, особенно в Болгаре и Свияжске. «Это уже наследие, в историческом плане они восстановлены. Сейчас мы начинаем заниматься духовным возрождением с учетом истории», — подчеркнул он.