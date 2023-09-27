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Минтимер Шаймиев: Нужно провести работу по современному изложению дастанов
Необходимо провести работу по современному изложению дастанов. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев во время участия в торжестве Мавлида в Болгаре.
«Сейчас мы стремимся сделать современное прочтение дастанов. Нужно сделать их доступными — в современном изложении», — сказал первый Президент РТ.
По его словам, это очень важная, ответственная и большая работа, требующая необходимых исследований.
«Это огромный объем работы, потому что история нашего народа сложная. Но мы должны постараться дойти до сути. Первые шаги уже сделали», — отметил Государственный Советник.
Шаймиев добавил, что по материальному возрождению за несколько лет удалось очень многое сделать, особенно в Болгаре и Свияжске. «Это уже наследие, в историческом плане они восстановлены. Сейчас мы начинаем заниматься духовным возрождением с учетом истории», — подчеркнул он.
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