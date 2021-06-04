Минтимер Шаймиев: Надо увеличить масштабы обучения детей в мечетях

Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев отметил роль мечетей в сохранении татарского языка и обучении детей. Свое мнение он высказал на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».

«Начали работу обучения детей в мечетях. Это также способствует сохранению языка. С согласия родителей в более чем ста мечетях сформированы такие курсы. Посещение вместе с родителями мечетей закладывается в детском сознании», — сказал Шаймиев.

Госсоветник РТ предложил распространить этот опыт на другие мечети.

«Опыт есть, необходимо делать это сегодня, мы должны были начать это еще вчера. Когда дети вместе с родителями учатся, и примечетские курсы им нравятся — это большое дело», — отметил он.

«Сейчас технические возможности большие. Надо создать все методики, использовать онлайн-формат. Какие ресурсы применять, как сделать — посмотрим. Нельзя это дело ограничивать. Надо основательно заниматься этими вопросами. Может быть, создав центр в Казани, или где-нибудь... Обдумаем. Надо двигаться», — заявил Госсоветник РТ.

