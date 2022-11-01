Шаймиев: «Нам выпала миссия принять участие в сохранении наследия народов Поволжья»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выступил на международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» в Казани, рассказав о работе по сохранению исторического наследия в республике. Главные тезисы – в материале «Татар-информа».

Минтимер Шаймиев принял участие в открытии международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сохранение историко-культурного наследия России – одна из важнейших задач»

В Татарстане наблюдается значительный рост как внутреннего, так и внешнего турпотока. Только Свияжск и Болгар в этом году посетили 1,6 млн туристов. Во многом это объясняется вниманием республики к сохранению исторического и культурного наследия, заявил Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев на конференции.

«Нам выпала историческая миссия принять активное участие в сохранении богатого культурного наследия народов Поволжья, приумножить его и передать молодому поколению. Воссоздание Свияжска открыло новую страницу в сохранении историко-культурного наследия нашей необъятной родины и, несомненно, займет особое место в познании России и ее богатейшей культуры», – сказал первый Президент республики.

Шаймиев подчеркнул, что вопросами возрождения культурного наследия Татарстан занимается целенаправленно и предметно, особенно последнее десятилетие. По его мнению, сохранение историко-культурного наследия России – одна из важнейших задач.

«Отрадно, что в Татарстане к восстановлению исторического наследия многонационального народа через Фонд “Возрождение” сопричастно огромное количество благотворителей. В обществе идет процесс роста самосознания и на этой основе – духовности. Обрести духовность без соблюдения канонов религий и просвещения невозможно. Межнациональные и межконфессиональные мир и согласие – это и есть наши духовные ценности», – отметил Государственный Советник.

Шаймиев подчеркнул, что вопросами возрождения культурного наследия Татарстан занимается целенаправленно и предметно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также вспомнил слова Президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Развитие должно быть именно в диалоге с цивилизацией, с опорой на духовно-нравственные ценности».

Шаймиев добавил, что в России с каждым годом растет количество исторических объектов, чья ценность признается во всем мире. За несколько лет три объекта Татарстана были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор острова-града Свияжск, напомнил он.

Государственный Советник заметил, что международная конференция «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» проходит в Год культурного наследия народов России и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Эта дата отмечалась на федеральном уровне благодаря поддержке Президента РФ.

«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет эпохальным событием в России. Это уважение к людям других национальностей, сплочение народов. Это нужно беречь и на этой основе добиваться духовного роста нашего общества. Мы дорожим своей родиной – многонациональной и многоконфессиональной. И по мере дальнейшего созидания больше сплачиваемся», – заключил Шаймиев.

Николай Макаров назвал уникальным в России опыт Свияжска по сохранению археологического дерева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан с созданием Музея археологического дерева подает пример»

С приветственным словом к участникам конференции обратился вице-президент Российской академии наук Николай Макаров. Он назвал уникальным в России опыт Свияжска по сохранению археологического дерева.

«Проблема сохранения археологического дерева в больших масштабах стояла изначально – с момента его создания. Нам известны опыты, которые делались в советское время в Беларуси по созданию первого Музея археологического дерева. Но настоящего музея ни в одном древнерусском городе пока не создано. Все опыты очень локальны. Поэтому Татарстан с созданием такого музея подает нам пример. И мы все заинтересованы как можно больше узнать об этом опыте, чтобы он масштабировался и стал достоянием мировой реставрации. Здесь есть чему поучиться», – уточнил академик.

Макаров заметил, что археологическое дерево – один из главных материалов, который используется человечеством на протяжении всей его истории, вплоть до новейшего времени, для создания многих объектов бытовой культуры, построек. «Особенно велика роль дерева в культурах, которые получили развитие на территории России. Своеобразие этих культур во многом определялось в том числе широким использованием дерева. И проблема реставрации археологического дерева очень трудно отделяется от проблемы его изучения», – подчеркнул он.

В конференции принимают участие более 100 специалистов из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Монголии, Сенегала, Беларуси, Китая, Индии и Азербайджана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-президент РАН добавил, что археологическое дерево в России часто ассоциируется с деревянными постройками древнерусских городов, которые впервые стали известны по раскопкам в Новгороде и Ладоге, а затем были открыты во многих других городах. «Каждый год список городов, в котором присутствует археологическое дерево, сохранившиеся деревянные постройки, расширяется. Конечно, открытия в Свияжске были очень важным моментом в этой цепочке», – заявил он.

Макаров напомнил, что в этом году отмечается пять лет со дня создания Музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске, который, по его мнению, является «эталоном обращения с археологическим деревом в России и на мировом уровне».

В конференции принимают участие более 100 специалистов из России, Турции, Казахстана, Узбекистана, Сирии, Монголии, Сенегала, Беларуси, Китая, Индии и Азербайджана. В течение трех дней они обсудят вопросы, связанные с консервацией, реставрацией и экспонированием археологических предметов из дерева, бересты, коры, кожи и других органических материалов.

Фото на анонсе: shaimiev.tatarstan.ru