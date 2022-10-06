3629 книг от Шаймиева: «Материальное наследие восстановили, пора браться за духовное»

Свыше 3 млн редких книг и ценных документов региональных фонов России нуждаются в реставрации. Лишь общественный резонанс может привлечь внимание к проблеме их исчезновения. В Казани на уровне государственного национального проекта впервые подняли вопрос сохранности книжного и рукописного наследия народов России.

Минтимер Шаймиев принял участие в конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Библиотечная отрасль не может существовать без помощи общества, власти и бизнеса»

«О книге надо говорить, потому что она есть источник знаний», – уверен Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Именно книга стала поводом для сбора более 30 спикеров из зарубежных стран и регионов России в Национальной библиотеке РТ. Реставрация, консервация, привлечение дополнительного финансирования благотворительных и эндаумент-фондов, фандрайзинг – основные темы обсуждения, которые сегодня и завтра развернутся между ними.

«Библиотечная отрасль и отрасль культуры не могут существовать без помощи общества, власти и бизнеса. В этом смысле тема конференции очень актуальна», – уверен гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Он наблюдает интерес крупного бизнеса и политических деятелей в поддержку библиотечного дела. К примеру, в 2021 году Ленинка привлекла около 16 млн рублей от частных спонсоров на реставрацию рукописных книг из фондов библиотеки. «Пришло время обобщить такой опыт, поделиться подходами к этой работе и лучшими практиками. Только вместе с бизнесом, властью и обществом библиотеки смогут стать по-настоящему доступными, успешными и передать фонд культурного наследия будущим поколениям», – заявил Дуда.

Ирада Аюпова: «Ценность библиотеки определяется в первую очередь ценностью книжных фондов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова призналась, что цель конференции – создать общественный резонанс для решения проблемы сохранности библиотечных фондов, привлечения внимания и ресурсов стейкхолдеров. «Ведь ценность библиотеки определяется в первую очередь ценностью книжных фондов», – отметила она.

Надо сказать, что тема взаимодействия бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников впервые приобрела масштаб государственного национального проекта.

«Экспозиция будет постоянно обновляться»

Свой вклад в развитие библиотечного дела в республике сегодня внес и сам Минтимер Шаймиев. Им было передано 3629 книг из личного фонда Национальной библиотеке РТ. По этому случаю была организована выставка в читальном зале на втором этаже. «Из личного фонда Первого Президента РТ Минтимера Шаймиева», – так обозначили теперь уже постоянную выставку библиотеки.

Мадина Тимерзянова: «Каждый из наших читателей сможет соприкоснуться со всеми книгами, отданными Минтимером Шариповичем. Для нас это огромная честь, ведь все они представляют огромную ценность» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Экспозиция будет постоянно обновляться, так что каждый из наших читателей сможет соприкоснуться со всеми книгами, отданными Минтимером Шариповичем. Для нас это огромная честь, ведь все они представляют огромную ценность», – заявила директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Какие именно экземпляры из книг Шаймиева уникальны и почему, в библиотеке ответить не смогли – еще не успели ознакомиться со всеми дарами. «По тому, что именно читает человек, можно сделать вывод и о нем самом. Переданная нам интереснейшая коллекция может служить как минимум этой цели», – рассказал замдиректора библиотеки Табрис Яруллин.

А еще коллекция является своеобразным хранителем памяти людей – известных государственных, политических и общественных деятелей. Ведь на многих из них имеются автографы людей, которые так или иначе были знакомы с Минтимером Шаймиевым. Среди них Виктор Черномырдин, Евгений Примаков, Алексей Леонов, Белла Ахмадулина, Валерий Гергиев, Александр Калягин, Анатолий Карпов.

По признанию самого Минтимера Шаймиева, в планах пополнить фонд Нацбиблиотеки из собственного еще на тысячу экземпляров.

Первый Президент республики подчеркнул сложность и затратность проведения необходимой работы по сохранению рукописных трудов, оставленных нашими предками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Духовности нам еще пока не хватает»

«Я удивился, когда в ходе работы восстановления исторического материального наследия, таких как Болгар и Свияжск, нам удалось за 12 лет изысканий на основе сохраненных документов доказать ЮНЕСКО и всему миру, что 1100 лет тому назад на православной земле был добровольно принят ислам», – отметил значимость сохранения исторических документов первый Президент республики.

Он подчеркнул сложность и затратность проведения необходимой работы по сохранению рукописных трудов, оставленных нашими предками.

«Посмотрите на жизненный путь нашего народа хотя бы за последнее столетие в части обретения духовности. Какой был сложный путь! Через что только не прошли, чтобы наша страна, народ, общество развивались, обретали духовность. Вот духовности нам еще пока не хватает. Это то, чем нужно заниматься всю жизнь. Десять-пятнадцать лет нам потребовалось на возрождение нашего материального наследия. Материальное наследие восстановили, пора браться за духовное», – дал старт проекту Минтимер Шаймиев.

Он уверен, за что бы ни взялись татарстанцы – они все могут. «Не зря же у нас появился лозунг “Без булдырабыз!”. Так и вправду происходит», – заявил Госсоветник РТ.

Остров-град Свияжск не только сохраняют историческую память, но и ежегодно обеспечивают стабильный приток туристов, отметил Минтимер Шаймиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На ближайшее время на повестке у нас вопросы, связанные с космосом»

Минтимер Шаймиев отметил, что древний город Болгар и остров-град Свияжск не только сохраняют историческую память, но и ежегодно обеспечивают стабильный приток туристов – 1,6 млн в год. «На День принятия ислама откуда только к нам не съезжаются и как только не добираются до этой земли», – с гордостью сказал Первый Президент РТ.

Он напомнил присутствующим, что восстановление материального наследия было бы невозможно без неравнодушных людей, каждый из которых внес свою лепту. «Была создана отличная команда для восстановления материального наследия. Мы восстановили целые старинные города, которые признали в ЮНЕСКО. На ближайшее время на повестке у нас вопросы, связанные с космосом», – с улыбкой сказал Шаймиев.

Но первостепенным вопросом для республики станет восстановление духовного наследия, пообещал Шаймиев. «Ведь каждый народ уникален, имеет свои особенности, которые важно сохранить и передать своим потомкам», – заметил он.