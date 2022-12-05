Минтимер Шаймиев: Конвенция ЮНЕСКО доказала свою жизнеспособность и значимость

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия за прошедшие годы на деле доказала свою жизнеспособность и значимость. Об этом заявил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на пленарном заседании международного форума к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО в Казани.

«Конвенция стоит на страже культурного и природного многообразия нашей планеты, объединяя страны в их стремлении сохранить для будущих поколений уникальные рукотворные и природные памятники», – сказал Посол Доброй воли ЮНЕСКО.

Шаймиев напомнил, что Советский Союз присоединился к Конвенции в начале 1989 года. «За прошедшие годы наша страна, в том числе Татарстан, внесли огромный вклад в международное сотрудничество по выполнению положений комиссии, которая предоставила возможность показать миру наше истинное наследие. Благодаря комиссии мы включили наши объекты в Список Всемирного наследия, получая дополнительную гарантию их сохранности и приобщаясь к мировому опыту управления ими», – заметил он.

Государственный Советник рассказал о работе, которая проводилась в Татарстане для воссоздания древнего города Болгара и острова-града Свияжска. Для этого в 2010 году был создан республиканский фонд «Возрождение», «деятельность которого получила всенародную поддержку». Благодаря профессиональной команде историков, археологов, реставраторов, строителей было восстановлено около 60 памятников истории и культуры, добавил Шаймиев.

«Мы признательны благотворителям и инвесторам, жителям Татарстана, возрождавшим эти древние города в едином порыве вне зависимости от возраста, веры и национальной принадлежности. Все было сделано от души и для души. Таков девиз нашего фонда. Участвуя в таких благих делах, мы сами становимся добрее, лучше и обретаем духовность. Это, по сути, возрождение не только материального, но и духовного», – подчеркнул он.

По словам Государственного Советника, благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова проводилась работа по включению Болгара и Свияжска в Список Всемирного наследия. «Важно, что все делалось с соответствующим научными сопровождением на международном уровне и с соблюдением всех требований ЮНЕСКО. И сегодня мы располагаем специалистами, которые способны на дальнейшие подвиги в этой области», – отметил он.

По мнению Шаймиева, одновременное воссоздание мусульманских и православных святынь – верное направление, которое полностью соответствует принципам сохранения культурного многообразия и нравственных ценностей ЮНЕСКО, а также проверено временем.

«Передавая молодому поколению наше наследие, мы должны быть уверены в том, что оно способно сохранить его во благо будущего. Следовательно, крайне важно воспитать молодежь знающей и ценящей свое наследие, уважающей наследие других, воспринимающей многообразие языков и культур. Как говорится, зерно должно упасть в благодатную почву», – убежден он.

Для этого в республике реализуется масштабный проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар – путь к знанию и согласию». Учащиеся воспитываются в соответствии с принципами ЮНЕСКО, заключил Государственный Советник.

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года — один из наиболее эффективных и широко признаваемых международных актов, разработанных под эгидой ЮНЕСКО. На протяжении полувека в ее рамках формировался Список всемирного наследия – перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

Работа форума продлится до 9 декабря. В рамках мероприятия пройдет семь конференций и молодежная модель Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в Казань приехали представители 56 стран.