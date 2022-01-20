Минтимер Шаймиев: Комплексы «Адымнар» — маяки на пути к созданию модели школы будущего

Сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» позволит вырастить поколение, способное сберечь богатое историческое наследие Татарстана. Такое мнение выразил первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Мы возродили Болгар и Свияжск, построили Болгарскую исламскую академию, возродили собор Казанской иконы Божией Матери. Получается, мы свой долг выполнили и передаем это бесценное богатство нашим потомкам. И дальше судьба нашего исторического наследия будет в руках нашего молодого поколения. И возникает правомерный вопрос: сумеют ли они сберечь наше наследие и передать его следующим поколениям? Это зависит от того, как мы их воспитаем, какое образование сумеем им дать», — поделился размышлениями Шаймиев в интервью телеканалу «ТНВ».

Он напомнил, что образование и воспитание молодежи — это общая задача родителей, старшего поколения, общества и государства.

«Мы должны быть уверены, что они будут способны сохранить наше наследие во благо будущего. Поэтому крайне важно воспитать наших детей знающими и ценящими наследие, свое и других народов. Также важно дать им возможность получить разностороннее образование, воспитать их конкурентоспособными. Именно поэтому республиканский фонд „Возрождение“ в 2019 году совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ с участием КФУ приступил к реализации уникального образовательного проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Я предложил все комплексы объединить под названием „Адымнар“. Главная философия школы — путь к знанию и согласию. Это шаги к знаниям, пониманию собственной культуры», — пояснил Шаймиев.

Каждый образовательный комплекс включает детский сад, начальную и среднюю школы. Также будут задействованы два загородных центра дополнительного образования в Казани и Набережных Челнах.

«Эти комплексы — маяки на пути к созданию модели школы будущего, главнейшей задачей которой помимо знаний является воспитание молодого поколения в духе межнационального и межконфессионального согласия. В эпоху глобализации нет иного пути для выживания ни у одного народа», — подчеркнул Шаймиев.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполнилось 85 лет. По этому случаю на телеканале «ТНВ» вышел фильм «Шаймиев».