Минтимер Шаймиев: «Испытания будут всегда, но мы должны быть едины»

В Казани прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана, приуроченное к 30-летию создания этой организации и предстоящему Дню народного единства. Участие в нем принял Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

«Мы с вами являемся живыми свидетелями исторических событий. Мы через многое прошли, нам многое пришлось осмыслить, и мы стали другими. Однако прошедшие годы изменили нас в лучшую сторону. И возникают моменты, когда нужно делать выводы», – сказал участникам заседания первый Президент Татарстана.

По словам Шаймиева, время показало, что республика выбрала правильный путь, и сейчас есть много возможностей для дальнейшего развития. «Главное, что, развиваясь, мы меняемся в лучшую сторону. Мы понимаем, как жить в дружбе и взаимопонимании, с уважением относясь друг к другу», – отметил он.

Государственный Советник подчеркнул, что в том числе на примере Ассамблеи народов Татарстана, которая объединяет людей разных национальностей, идет работа по сохранению родных языков. «Родной язык – это наше наследие. И работу над сохранением наследия нужно начинать именно с родного языка. И здесь мы находим взаимопонимание, создаются условия. Это придает нам еще больше уверенности в завтрашнем дне», – добавил он.

По мнению Шаймиева, несмотря на непростые условия, в которых сейчас живет Россия, необходимо сохранять силу духа. «Испытания будут всегда, но мы должны быть едины. Просто многим не нравится, когда Россия набирает силу. А наша многонациональная страна имеет большие возможности. Мы – сильны», – заключил он.

В завершение заседания Минтимер Шаймиев был награжден нагрудным знаком Ассамблеи народов Татарстана «За сохранение и укрепление народного единства».

Перед началом форума участники мероприятия посетили фотовыставку «Ассамблея народов Татарстана: история и современность», которая открылась в выставочном зале Дома дружбы народов.