Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев исполнил новогоднее желание семилетнего Арсения Корнилова из Казани, который мечтал увидеть театральное закулисье. Мальчик вместе с мамой посетил Театр кукол «Экият», увидел, как артисты готовятся к выходу и как изготовляются куклы. Он даже сам попробовал ими поуправлять.

«Минтимер-бабай, спасибо, что подарил мне такой классный подарок. Сбылась моя мечта, в будущем я хочу стать артистом. Мне очень понравилась экскурсия, куклы, театр», – поделился эмоциями Арсений Корнилов.

Сначала мальчику подарили театральный костюм с черной шляпой и белым шарфом, чтобы он мог почувствовать себя настоящим артистом. Ему провели экскурсию по музею театра, а также дали поуправлять настоящими театральными куклами. Особенно Арсению приглянулась маленькая кошечка.

Вместе с работниками театра мальчик посетил и сцену, где в это время артисты готовились к ближайшему спектаклю. Его познакомили с особенностями театра теней, костюмов и проведения представления.

Показали Арсению Корнилову и цех по производству кукол, где он смог увидеть реквизит для будущих спектаклей театра.

«Наш театр строился для того, чтобы мечты детей становились явью. Это наше основное предназначение – дарить детям радость. Когда здание только закладывалось, Минтимер Шарипович мечтал, чтобы дети попадали здесь в сказку. Радость ребенка видеть всегда приятно», – отметил художественный руководитель Театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

После экскурсии по театру Арсений Корнилов вместе с мамой посмотрели спектакль «Страна чудес Алисы».

Желание мальчика Минтимер Шаймиев снял с «Елки желаний». Помимо Арсения, он исполнил мечты еще двух детей – сестер Полины и Мирославы Якушевич из Высокой Горы.

Мирослава хотела получить подарок-сюрприз. Им стало многофункциональное устройство-принтер. А Полина получила от Государственного Советника Татарстана виниловый проигрыватель, о котором давно мечтала. Отец девочек – участник специальной военной операции.

«Минтимер Шаймиев всегда с удовольствием участвует в акции «Елка желаний». В этом году он снял с елки [желания] сестер Якушевич, им уже переданы подарки. А вот Арсений хотел увидеть закулисье театра. Руководство театра тепло приняло мальчика, ему очень понравилось», – заметила помощник Государственного Советника РТ Нурсюя Шайдуллина.