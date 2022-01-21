Минтимер Шаймиев: «Горжусь всем, что сделано на острове Свияжск»

О реализации проекта по восстановлению острова-града Свияжск рассказал в документальном фильме «Шаймиев» создатель Фонда «Возрождение», Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Если честно, я горжусь всем, что сделано нами на острове-граде Свияжск. Горжусь тем, что удалось освободить остров от духа советского запустения <…>. Горжусь тем, что удалось превратить остров войны и революции в остров мира и согласия. Судьба Свияжска — это отражение новой российской истории», — подчеркнул первый Президент Татарстана.

Шаймиев отметил, что работа на острове началась с того, что пришлось «буквально вытаскивать людей из монашеских келий». «Они жили в таких условиях, что трудно себе представить», — сказал он.

Когда представители фонда впервые приехали в Свияжск и пообещали местным жителям новое благоустроенное жилье, люди попросту не поверили. «Это было видно по их глазам», —заметил первый Президент Татарстана.

В ходе возрождения острова было построено три индивидуальных и 19 многоквартирных домов для местных жителей, на остров также был проведен газ.

«Мне часто задавали вопрос: зачем восстанавливать город-крепость, построенный для взятия Казани, имеющий отношение к трагическим страницам истории татар? Я отвечал, что мы не занимаемся обсуждением истории, которую, как известно, не выбирают. Она такая, какая есть. Ее нельзя изменить. Также нельзя передавать ненависть из поколения в поколение. Надо передавать только лучшее. Наша цель — возрождение бесценных исторических памятников», — пояснил Минтимер Шаймиев.

В Свияжске были отреставрированы все православные церкви и соборы. В Успенском соборе были отреставрированы уникальные фрески, благодаря которым удалось обосновать ценность храма перед экспертами ЮНЕСКО.

Первому Президенту Татарстана 20 января исполнилось 85 лет. К юбилею политика на телеканале «ТНВ» вышел фильм «Шаймиев».