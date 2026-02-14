Минтимер Шаймиев: «Джалиль – олицетворение несгибаемого национального духа татар»

В преддверии 120-летия со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев поделился с информационным агентством «Татар-информ» своими размышлениями о творчестве и подвиге великого сына татарского народа.





Минтимер Шаймиев на церемонии возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю в честь 100-летия со дня рождения поэта, 2006 год

Фото предоставлено пресс-службой Государственного Советника РТ

– В прошлом году, объявленном Годом защитника Отечества, мы широко праздновали 80-летие Великой Победы, и, как продолжение этого знаменательного для нашей страны события, 2026 год в Татарстане начинается под эгидой 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля – поэта, писателя, военного корреспондента, казненного в фашистском застенке во время Великой Отечественной войны. В эти дни хочу поблагодарить всех, кто хранит его память и духовное наследие, кто принимает активное участие в подготовке и проведении юбилея поэта. Также выражаю свою глубокую признательность дочери поэта Чулпан Мусеевне, внукам и родственникам Мусы Джалиля.

Внучка, дочь и правнучка Мусы Джалиля на памятном мероприятии в день 80-летия со дня казни поэта, Казань, 2024 г. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муса Джалиль – единственный представитель нашей многонациональной литературы, удостоенный одновременно двух высших правительственных наград: звания Героя Советского Союза – за личное мужество и исключительную стойкость, проявленные во время Великой Отечественной войны, и звания лауреата Ленинской премии – за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». Таким образом, наш Джалиль стал символом героизма, подкрепленного высокой поэзией.

Подлинник «Моабитских тетрадей» в Национальном музее РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Любой, кто мало-мальски знаком с жизнью и творчеством Джалиля, согласится, наверное, с тем, что в его многогранном творчестве ярко проявились два начала. С одной стороны, он – истинный татарин, выражавший в стихах душевный мир, образ мышления, особенности характера своего народа. Он в буквальном смысле впитал их с молоком матери, которая рассказывала ему сказки-баиты, пела народные песни. Влияние национальных духовных ценностей на его творческое мышление оказалось весьма благотворным.

Минтимер Шаймиев и Туфан Миннуллин на торжественном мероприятии у памятника Мусе Джалилю в честь 100-летия со дня рождения поэта, 2006 год Фото предоставлено пресс-службой Государственного Советника РТ

С другой стороны, произведения Джалиля проникнуты высоким духом гражданственности и патриотизма, который не вмещается в национальные рамки. Если сегодня непредвзято взглянуть на то бурное время, в котором довелось жить поэту, то можно понять главное: поколение Джалиля возлагало большие надежды на революционные идеалы, новую жизнь, национальное возрождение и социальное равноправие, искренне верило в светлое будущее страны. И Муса остался верен своим убеждениям до последних минут своей жизни; даже тогда, когда испытывал страшные тяготы плена, когда ему и его соратникам грозила смерть, он верил в предстоящую Великую Победу своей Родины. Поэтому его творчество стало общим наследием народов нашей страны. Светлая память о жизни и подвиге героя-поэта и его бессмертные стихи бережно хранятся и изучаются новыми поколениями многонационального народа России.

«Песня меня научила свободе, Песня борцом умереть мне велит, Жизнь моя песней звенела в народе, И смерть моя песней борьбы прозвучит».

(«Мои песни», 1943)

Эти нетленные поэтические строки Джалиля в переводе на сотни языков разлетелись по всему миру.

В Татарстане много сделано и делается по увековечиванию имени Мусы Джалиля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как известно, в республике много сделано и делается по увековечиванию имени Мусы Джалиля, исследованию и популяризации его творчества. Но особо хочу отметить, что Джалиль за свою короткую жизнь успел внести огромный вклад не только в развитие татарской литературы, но и татарской национальной музыки. Он один из создателей татарского музыкального театра, руководитель литературного отдела татарской оперной студии при Московской государственной консерватории, многие популярные русские оперы были переведены им на татарский язык. На мой взгляд, было бы целесообразно усилить внимание именно на эту сферу его творчества. В предвоенные годы Джалиль написал либретто для четырех опер, самая выдающаяся из них – опера «Алтынчәч». Либретто этой оперы до сих пор живет как самостоятельное литературно-драматическое произведение, что весьма редко случается в мире высокой музыки. Надеюсь, что в будущем эта опера вновь поднимется на большую сцену и станет еще одним великолепным достижением нашей национальной музыки.

Харис Якупов «Муса Джалиль. Перед приговором» (Муса Джалиль в берлинской тюрьме Моабит в 1944 году), 1954 г. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С началом Великой Отечественной войны наступил последний, очень краткий, но самый яркий и славный период жизни Джалиля. Как известно, на войну он ушел добровольцем. В ходе жесточайшего сражения был ранен и попал во вражеский плен, но, создав вместе со своими товарищами-татарами подпольную организацию, продолжил борьбу против врага. Во время войны творчество Мусы Джалиля достигло невиданных высот. «Моабитские тетради» – это пример преданного служения Отечеству, несокрушимой силы воли и великого подвига. В этом цикле стихов Джалиль, находясь лицом к лицу с фашизмом, смело и доходчиво раскрывает его бесчеловечную суть. Глубоко осознав сокровенность родной земли, в своих стихах он не раз напоминает нам, что во все времена сила страны – в единстве. Строки, написанные Джалилем более восьмидесяти лет назад, и сегодня не теряют смысл и актуальность, они полностью созвучны с событиями нашего времени.

«Как знамя, верность Родине подняв, Джигит прошел огонь и воду, Не автоматом, не конем силен, А клятвою своей народу».

(«Сила джигита», 1943)

Эти слова как будто обращены к тем, кто сегодня отстаивает наши рубежи на боевом посту.

«Джалиль – отважный сын и вечная гордость нашего народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выдающийся писатель современности Чингиз Айтматов писал: «И после нас наши внуки будут смотреть на него и познавать себя, поэзию, борьбу. Будут любить его любовью, будут ненавидеть фашизм его ненавистью. Преклоняюсь перед татарским народом, породившим великого солдата, великого поэта – Мусу Джалиля». Действительно, Джалиль – отважный сын и вечная гордость нашего народа, олицетворение несгибаемого национального духа татар. Более того, у нас есть две общепризнанные, авторитетные исторические фигуры, объединяющие разбросанных по всему миру татар в единую нацию, – это, безусловно, Тукай и Муса Джалиль.

«Стоит жить, чтоб в землю врезать, След поглубже, позаметней, Чтоб твое осталось дело, Словно дуб тысячелетний».

(«Дуб», 1943)

Дорогие соотечественники, давайте воспримем эти строки как благословение и назидание поэта-героя Мусы Джалиля, посланные нам сквозь десятилетия.

Минтимер Шаймиев