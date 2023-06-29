Минтимер Шаймиев: Движение «ТНВ» должно показать пример через конкретные дела

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев призвал активистов движения «ТНВ» и дальше активно работать по конкретным мероприятиям и проектам. Об этом он заявил на X съезде Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Самое главное – конкретизировать работу. Через конкретные дела население увидит результаты вашей деятельности. Наше движение единственное в стране, поэтому оно должно показать пример через конкретные дела. Нам нельзя жить только прежними успехами», – сказал Шаймиев.

Он отметил, что движению «ТНВ» удалось выстроить совместную работу с региональным отделением партии «Единая Россия». «Очень важна действенность партийной работы. И ее нужно показывать через общение с населением. Местные отделения движения знают проблемы людей. По тому, как мы решаем конкретные вопросы, народ и будет судить о нашем движении и о нашей партии. Вы должны показать дела, найти общий язык с населением», – подчеркнул Государственный Советник.

Шаймиев добавил, что «Татарстан – новый век» является самым массовым движением – «вся республика в нем представлена».

Он также напомнил, что в 2024 году состоятся выборы Президента России. По словам государственного деятеля, активисты движения должны серьезно подготовиться к этому событию. «Это как никогда будет очень серьезное испытание, потому что политическая ситуация в целом непростая. Как мы еще покажем нашу сплоченность и зрелость? Россия может быть сильной только в единстве», – заметил Государственный Советник.

Шаймиев также остановился на проблеме гибели пчел от обработки полей химикатами. По его мнению, вопрос требует безотлагательного вмешательства членов движения, поскольку «ТНВ» придает большое значение реализации целей Хартии Земли, предусматривающей сохранение ресурсов для развития общества.