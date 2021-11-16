Минтимер Шаймиев: «Чтение – страсть с детства, но стало потребностью на всю жизнь»

Фото: protatarstan.ru

«В школьные годы одним из моих излюбленных мест была районная библиотека»

– Наше поколение воспитано на чтении книг, газет и журналов, в то время у нас не было, как сказали бы сейчас, других источников информации. А хотелось знать всё! Старшая сестра Марзия апа нам вслух читала книги, это было так интересно, и я боялся что‑либо пропустить. Было огромное желание побыстрее научиться читать самому. Я в пять лет попросил старшую сестру показать мне буквы и объяснить, что они означают.

Когда отец узнал, что я научился читать, он торжественно посадил меня прямо на стол, дал в руки газету. Сам сел напротив на стул, умилённо, гордо слушал, как я читаю вслух заметку из районной газеты. Восторгу отца не было предела! Получается, что первое, что я прочитал в своей жизни, – это была районная газета. Наверное, поэтому запах свежей краски газет, журналов, книг – это один из любимых запахов моего детства, который всегда сулит что‑то новое и интересное. А шелест переворачивающейся страницы – как будто шаг в неизведанный мир…

В школьные годы одним из моих излюбленных мест была районная библиотека. Чтобы получить очередную книжку, нужно было записываться в очередь. Поэтому, если ты серьёзный читатель, то должен был непременно ещё быть и дисциплинированным человеком. Если какую‑то книгу взял, то в конкретный день должен вернуть, доставить в библиотеку, что бы с тобой ни случилось. Тут уж буран не буран, дождь ли, снег ли, дороги размыло – независимо от погоды как можешь добираешься до райцентра Поисево, в библиотеку. Книгу закончил читать, в срок отнёс, сдал. Только тогда дадут новую. Это не обсуждалось, потому что и другие дети так же ждали своей очереди на книгу.

Читали, как говорится, запоем. Так что чтение – страсть моя с детства, оно стало моей духовной потребностью на всю жизнь. Я уже не раз рассказывал: кем бы и где бы ни работал, я с утра, первым делом, просматриваю газеты и журналы, начинаю с республиканских. Во-первых, это обратная связь с населением. Во-вторых, быть в курсе всего, что происходит вокруг, – это моё привычное состояние. Поэтому для меня и сегодня, в наш век компьютеров и интернета, предпочтительнее печатные издания.

«Чтение – страсть моя с детства, оно стало моей духовной потребностью на всю жизнь» Фото: protatarstan.ru

«Журнал создает ощущение чувства красоты и упорядоченности мыслей»

– Для молодого поколения, которое буквально живёт виртуально, в социальных сетях, это, наверное, звучит немножко странно, но мне действительно нравится читать настоящие газеты, журналы, книги, держа их в руках. И не только потому, что наше поколение так привыкло, а потому, что книга в руках позволяет отвлечься от суеты и сосредоточиться. И только тогда можно предаться раздумьям, понять, что несёт эта книга лично для тебя. Трудно сосредоточиться на экране компьютера, когда всё вокруг движется и мелькает. К тому же не надоедает всплывающая реклама. Спокойно путешествуешь по увлекательному миру, который создаёт для тебя, к примеру, журнал.

Мне нравится читать журналы, я стараюсь просматривать все республиканские. Я ни в коем случае не умаляю значения газет и книг! У каждого – своё место. Если газета – это ежедневный пульс, нерв жизни, то книга – медленное, постепенное погружение в тему, сюжет. Одно другое заменить не может. На мой взгляд, именно журнал создаёт ощущение размеренности, разнообразия, чувства красоты и упорядоченности мыслей. А журналы у нас разные, интересные, и надо отметить, что у многих из них уже вековая история, они стали неотъемлемой частью культуры и традиций 100-летней Республики Татарстан.

«Безнең мирас» – сокровищница наследия татарского народа

– Начну с журналов на татарском языке, которым в настоящее время сложно как никогда, потому что из всех их профессиональных задач на первый план выходит сохранение родного языка. На мой взгляд, сегодня это их основная миссия. Я бы призвал всех ответственных лиц обратить на это особое внимание и, по возможности, поддержать наши журналы в их устремлениях в данном направлении. На мой взгляд, основная миссия журналов на татарском языке сегодня – сохранение родного языка.

Журнал, на который я обращаю особое внимание, – «Безнең мирас», он более чем успешно трудится на огромном поле бесценного наследия нашего народа. Я бы назвал этот журнал сокровищницей культурного, в том числе устного и письменного наследия татарского народа. Сколько полезной, необходимой информации о выдающихся учёных, исторических персонах, уникальных произведениях литературы и искусства можно почерпнуть из журнала «Безнең мирас». Кладезь мудрости! А специальный номер журнала, посвящённый завершению проекта «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск», достойно отразил всемирное значение нашего всенародного проекта. Это образец умелого и глубокого подхода к теме сохранения наследия. Как известно, в 2022 году заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО будет проходить в России, на земле Татарстана. Это значит, что Татарстан на международном уровне признаётся республикой, бережно относящейся к историческому наследию. Это наше общее достижение. Надеюсь, это событие найдёт достойное отражение в журнале «Безнең мирас».

«Сөембикә» и мужчинам полезно читать, чтобы разбираться в чаяниях женщин»

– «Сөембикә» – «Азат хатын» – это журнал нашей мамы и моих сестёр. Я помню, с каким нетерпением они ждали, когда новый номер дойдёт до нашей очень далёкой от Казани деревни. С упоением его читали по очереди, по несколько раз. А ещё это любимый журнал моей супруги Сакины Шакировны. Возможно, все знают, что она не любила давать интервью. Но мало кому известно, что журнал «Сөембикә» – это первое и единственное печатное издание, которому Сакина Шакировна благоволила и давала интервью несколько раз. Считаю, что мужчинам тоже полезно его читать, чтобы знать и разбираться в стремлениях и чаяниях женщин. Скажу по 20-летнему опыту Президента республики: чем чаще заглядываешь в этот журнал, тем проще решать повседневные проблемы.

Потому что женщины смотрят на проблему детально, чего порой не хватает нам, мужчинам, привыкшим мыслить масштабно. Сегодня, читая этот журнал, вижу и радуюсь не только тому, как много у нас успешных, замечательных женщин, но и тому, как тонко, грамотно и ненавязчиво журнал воспитывает будущих невест, жён и матерей.

В этом году с интересом слежу за уникальным приложением, посвящённым Году родных языков и народного единства в Татарстане. В этом новом проекте «Дус-күршеләр» («Друзья-соседи») читатели ходят в гости к представителям народов, живущих в республике, – марийцам, чувашам, удмуртам, туркменам, грузинам, армянам, мордве и т.д. Прекрасная идея!

«Казан утлары» – это наш литературный код»

– Журнал «Казан утлары» – это, я бы сказал, наш литературный код. Путеводитель в бескрайнем море татарской литературы. Наш народ талантлив, для многих писателей проба пера начинается с «Казан утлары». Поэтому выход в свет очередного номера журнала всегда ждут с нетерпением. Ведь самые лучшие произведения публикуются сначала на его страницах и только затем издаются. Так было всегда и, что главное, сегодня эта традиция продолжается. Сегодня на страницах журнала удачно сочетаются и классика, и современная литература. Наверное, в нынешнее время нелегко держать такой баланс, сохраняя при этом количество читателей, так как мир открыт и вкусы у читателей самые разнообразные. А я, будучи поклонником поэзии, в первую очередь читаю стихи, подчёркивая понравившиеся строки… За «Казан утлары» успешно идёт и журнал «Мәйдан» – литературный журнал в Набережных Челнах.

«Сәхнә» – для духовной поддержки и вдохновения

– Наша культура и искусство настолько богаты, а деятели искусств настолько талантливы, и их, на наше счастье, очень много, поэтому учреждение нового специального журнала «Сәхнә», освещающего театральную и культурную жизнь, воспринял с радостью. Действительно, журнал нужен не только многочисленным читателям-поклонникам искусства, но и самим артистам для духовной поддержки и вдохновения. Первое время журналом руководил наш известный писатель, драматург Туфан Миннуллин. С удовольствием просматриваю журнал и вижу, что традиции, заложенные им, продолжаются.

«Мәдәни җомга» – газета, созвучная с журналами

– С тех пор как Республиканский фонд «Возрождение» запустил проект полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар», для нас единой группой стали журналы «Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп», детские – «Салават күпере», «Ялкын», «Сабантуй». Они нам помогают реализовать наш проект тем, что предоставляют много разнообразной информации о современном детском и школьном мире.

Хочу отметить «Мәдәни җомга» – газету, которая, на мой взгляд, по содержательности созвучна с журналами и порой могла бы послужить примером для них.

«Казань» держит высокую балашовскую марку

– Всегда восхищался журналом «Казань» и не раз говорил, что это один из лучших журналов республики. В нём есть буквально всё: и для разума, и для души. Есть что почитать, посмотреть, есть чему радоваться и над чем задуматься. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Юрия Анатольевича Балашова – первого редактора, он создал журнал с нуля и сделал его образцовым. Я бы сказал, что журнал «Казань» стал задавать тон в медиапространстве республики. В 2019 году журнал «Казань» совместно с нашим Фондом «Возрождение» выпустил специальный номер о Болгаре и Свияжске. Было приятно, что результаты нашей работы были поданы читателям на высоком уровне: интересно, содержательно и в отличном оформлении. Читая журнал сегодня, радуюсь, что новый состав редакции держит высокую, балашовскую марку. Мне особо нравятся исторические материалы о нашей столице – Казани, узнаешь много нового о давно знакомых домах и улицах.

У журналов, издающихся на русском и татарском языках, тоже особый, не менее сложный путь. Все еще идут дискуссии о том, какими они должны быть: дублировать содержание друг друга, или на каждом из языков создавать особый контент. Отрадно, что каждый из этих журналов: «Идел – Идель», «Чаян» и «Татарстан» – по-своему, но эффективно решает эту проблему. Как бы то ни было, двуязычные журналы пользуются популярностью, есть аудитория – значит, есть результат.

«Чаян» – высокая планка созидающего юмора

– К примеру, «Чаян» – это тоже журнал из нашего детства, он привлекал внимание прежде всего своими смешными рисунками. Многое перерисовывалось нами для школьных стенгазет. Современный «Чаян» старается шагать в ногу со временем, главное – сохраняя традиции доброго и умного юмора. В настоящее время, когда в обществе популярна вседозволенность, это, безусловно, не просто – держать высокую планку созидающего юмора.

«Татарстан» удачно сеет разумное, доброе, вечное

– Журнал «Татарстан» всегда занимал особое, лидирующее место среди журналов, так как был учреждён сто лет назад, первым правительством – Татарским областкомом ВКП (б). Сегодня он умело и удачно сеет «разумное», «доброе», «вечное», когда многие вокруг гонятся за сенсациями. Да, узнаёшь очень много интересного, в то же время распределение статей по этим трём разделам заставляет задуматься, стимулирует на хорошие дела, в общем, даёт хорошие всходы!

Отмечу прекрасную задумку журнала: ежегодный мартовский «десант красоты» по преображению бабушек из домов престарелых в красавиц. Очень трогательно, что обращаете внимание на людей, о которых обычно редко вспоминают. В наше время это особо ценно! Понравилось, что журнал отметил 100‑летие Татарстана интересным экскурсом в прошлое. Я даже написал на номере: «Спасибо редакции и редактору! Дух времени схвачен!» В завершение своего краткого обзора скажу: несмотря на рост цифровых технологий, я уверен, журналы, печатные издания не исчезнут. Потому что всегда есть и будет аудитория читателей, которые дорожат этим традиционным, комфортным способом получения информации и приобщения к прекрасному. Дело даже не в возрасте читателей. К примеру, наши дети тоже выросли на чтении книг, и сегодня, несмотря на продвинутость и наличие гаджетов, я часто вижу книги в руках внуков. Заметил, что и правнукам нравится разглядывать детские книжки с красивыми рисунками.

Кстати, недавно Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка совместно с Татарским книжным издательством подготовила для детских садов тематические плакаты с рисунками, портретами и стихами писателей. Сказал бы, замечательно! Моё пожелание будет общим для всех журналов: учитесь друг у друга, не теряя своё лицо. Конкуренция – это борьба умов, которая мотивирует на дальнейшие успехи!

Полную версию интервью читайте в журнале «Татарстан».