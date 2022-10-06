Минтимер Шаймиев: «Через что только не прошли, чтобы наша страна обрела духовность!»

Фото: © Салават Камалетдинов

Сегодня в Нацбиблиотеке РТ при поддержке Минкультуры РФ и РТ стартовала Международная научно-практическая конференция по взаимодействию бизнеса, власти и общества с фондохранителями. Основной лейтмотив конференции – обеспечение сохранности книжных памятников.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Библиотечная отрасль и отрасль культуры не могут существовать без помощи общества, власти и бизнеса. В этом смысле тема конференции очень актуальна», – уверен гендиректор Российской Государственной библиотеки Вадим Дуда.

По его словам, сегодня в стране наблюдается интерес крупного бизнеса и политических деятелей в поддержку библиотечного дела. К примеру, в 2021 году Ленинка привлекла около 16 млн рублей от частных спонсоров на реставрацию рукописных книг из фондов библиотеки. «Пришло время обобщить такой опыт, поделиться подходами к этой работе и лучшими практиками», – заметил Дуда.

Фото: © Салават Камалетдинов

Особую значимость поддержки библиотечного дела подчеркнул Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

«Я удивился, когда в ходе работы восстановления исторического материального наследия, таких как Болгар и Свияжск, нам удалось за 12 лет изысканий на основе сохраненных документов доказать ЮНЕСКО и всему миру, что 1100 лет тому назад, на православной земле был добровольно принят ислам», – отметил значимость сохранения исторических документов первый Президент республики.

Фото: © Салават Камалетдинов

Он подчеркнул сложность и затратность проведения необходимой работы по сохранению рукописных трудов, оставленных нашими предками. «Посмотрите на жизненный путь нашего народа хотя бы за последнее столетие в части обретения духовности. Какой был сложный путь! Через что только не прошли, чтобы наша страна, народ, общество развивались, обретали духовность. Вот духовности нам еще пока не хватает. 10-15 лет нам потребовалось на возрождение нашего материального наследия. Материальное наследие восстановили, пора браться за духовное», – сказал Шаймиев.

Он передал Нацбиблиотеке РТ 3629 экземпляров книг из личной книжной коллекции и пообещал передать еще тысячу.

«Экспозиция будет постоянно обновляться, так что каждый из наших читателей сможет соприкоснуться со всеми книгами, отданными Минтимером Шариповичем. Для нас это огромная честь, ведь все они представляют огромную ценность», – заявила директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова.

Фото: © Салават Камалетдинов

В рамках конференции планируется выступление более 30 экспертов из зарубежных стран и регионов России. Работа научно-практической конференции завершится завтра.