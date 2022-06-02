Минтимер против McDonald's: Кому достанется бренд «Наше место»?

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию восьмого варианта нового бренда - «Наше место». Однако под этим названием в Казани действовала и готовится к перезапуску сеть кафе. На чьей стороне правда, разбирался «Татар-информ».

McDonald's подал заявку на регистрацию нового бренда – «Наше место» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое название McDonald's станет известно до середины июня

McDonald's подал заявку на регистрацию нового бренда – «Наше место». В Роспатент ее направило ООО «Макдоналдс». По данным информационно ресурса «СПАРК», сейчас компания принадлежит американской McDonald's Corporation. Однако корпорация заявила об уходе из страны, бизнес в России купит бизнесмен Александр Говор. Сейчас спешно ищется новое название для сети.

В интервью Forbes Говор рассказал, что все российские рестораны, которые продолжили работу под американским брендом после закрытия бизнеса McDonald’s в России, будут обязаны до середины июня демонтировать все вывески и заключить договоры франшизы на продолжение деятельности с новым владельцем сети. В течение двух недель также станет известно и новое название бывших ресторанов McDonald’s.

«Название нового бренда еще не утверждено окончательно и будет объявлено до середины июня. Мы не сможем использовать логотипы, которые повторяют знак «золотые арки», а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд «Макдоналдс», – заявил Говор.

Ранее McDonald's уже подал заявки на регистрацию семи брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».

«Наше место» зарегистрировано три года назад

Решение подать заявку на регистрацию бренда «Наше место» удивило известного в Казани шоумена, ведущего Минтимера Нагуманова. Ранее под этим брендом работала сеть его кафе в Татарстане.

«Я очень рад за Макдак, но пусть сначала получат мое разрешение))) Я зарегистрировал товарный знак в 2019-ом году, ровно 3 года назад. Бренд узнаваем в Казани и за пределами Татарстана – было много разных пиар-движух от действительно хорошего сервиса, видеодневников про КВН, выпуском шоу «На Ножах» на телеканале «Пятница» и т.д.) с точки зрения закона такое название они получить не должны, ведь оно юридически за мной (поправьте меня, товарищи юристы). С точки зрения возможностей - у “Мака” их целая армия, так что посмотрим на их действия)», – написал в социальных сетях Нагуманов (стиль и орфография автора сохранены).

Решение подать заявку на регистрацию бренда «Наше место» удивило известного в Казани шоумена, ведущего Минтимера Нагуманова Скриншот

Минтимер Нагуманов пояснил «Татар-информу», что посоветовался с юристами, которые помогали ему зарегистрировать товарный знак и узнал может ли Роспатент одобрить заявку McDonald's на «Наше место». «Они сказали, что в рамках класса 43 Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (МКТУ), которая касается деятельности баров, ресторанов, кафе, им (McDonald's – прим. Т-и) 100 процентов откажут», – сказал Нагуманов.

Вместе с тем, заявка подана и на ведение иной деятельности. По данным агентства «Москва», согласно заявке в Роспатент, новый товарный знак «Наше место» регистрируется также по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки.

«Все, что касается не деятельности кафе им могут одобрить. Но в том, чтобы назвать заведение “Наше место”, как мне сказали, им откажут 100%», – пояснил Нагуманов. Вместе с тем, по всем другим позициям заявку могут одобрить. Однако, по мнению, владельца казанского заведения, McDonald's нет смысла регистрировать другие позиции, если не будет одобрена заявка именно для наименования сети ресторанов.

«Если я обращусь к какому-либо такому заведению, они будут обязаны сменить название»

Он также сказал «Татар-информу», что почти в каждом городе России есть какое-нибудь заведение с названием «Наше место».

«По сути они действуют незаконно, нарушают мое авторское право. Но, так как я не подаю в суд и не обращаюсь к ним с просьбой переименоваться, они пока работают. Но у меня такое право есть. Если я обращусь к какому-либо такому заведению, они будут обязаны сменить название. Все заведения, где продают еду, как мне объясняли юристы, не могут называться как мы. Это касается и логотипа, и названия отдельно», – рассказал Нагуманов.

«Нагуманов Минтимер – это инициалы НМ. И “Наше место” – НМ. Для меня это больше чем, бизнес, это детище, которое выстрадано кровью и потом и многими тяжелыми ситуациями» Фото: vk.com/mintimer

Он также отметил, что после перерыва готовится открыть кафе на улице Амирхана в Казани. «У нас был перерыв, связанный с пандемией и в связи с тем, что я был на госслужбе, не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Но вот уже в эту пятницу запускаем кухню на Амирхана, возобновляем деятельность», – сообщил собеседник агентства.

В дальнейшем планируется «запустить кухню» и в другом заведении на Кави Наджми.

«Если McDonald's очень хочется взять наше название они могут связаться со мной»

Минтимер Нагуманов известен в Казани. Он вел программы на телеканале МузТВ, на «Эфире», работал в ночных клубах, ведет различные мероприятия. И даже побывал чиновником – с июля 2021 года до февраля этого года он возглавлял Комитет по делам детей и молодежи Казани. Первое заведение «Наше место» в Казани было открыто в 2014 году.

Нагуманов сообщил «Татар-информу», что готов рассматривать всевозможные предложения. «Если McDonald's очень хочется взять наше название они могут связаться со мной. Это единственный вариант, как они могут назваться “Нашим местом”», – заявил он.

На вопрос, продаст ли от в таком случае бренд, шоумен и владелец кафе сообщил: «Я восемь лет занимаюсь этим. Всего у меня было 7 заведений. Некоторые из них закрылись, какие-то переехали. Для меня это не просто бизнес, для меня это больше, чем бизнес, это мое детище», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в его заведении снимали шоу «На ножах» с Константином Ивлевым, которое до сих пор транслируется по телевидению, посещали многие представители шоу-бизнеса. «Заведение известное. Не так известно, как McDonald's, конечно. Но в Казани и Татарстане о нас знают», – подчеркнул он

По его словам, сегодня, когда появилась новость о регистрации нового бренда для McDonald's – «Наше место», ему позвонили и написали с вопросами множество знакомых не только из Казани, но и других городов России. «Потому что “Наше место” оно неотъемлемо ассоциируется со мной. Если обратите внимание, Нагуманов Минтимер – это инициалы НМ. И “Наше место” – НМ. Для меня это больше чем, бизнес, это детище, которое выстрадано кровью и потом и многими тяжелыми ситуациями, и предательствами, и так далее. Поэтому вот так слету сказать, что я готов продать, я не могу. Но я всегда открыт к любым обсуждениям, поэтому можно обсуждать», – сказал Минтимер Нагуманов.