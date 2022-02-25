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Ру Тат
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Общество
25 февраля 2022  19:16

Минтимер Нугманов покинул пост главы Комитета по делам детей и молодежи Казани

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Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Минтимер Нугманов покинул свой пост. Об этом он рассказал у себя в Instagram.

«Сегодня у меня последний день на муниципальной службе в мэрии Казани», — написал он в публикации.

Также Нугманов объяснил, почему решил покинуть должность. Среди причин — отсутствие свободного времени и другие ожидания от работы. 

«Я творческий человек, привык к свободному графику и к общению, и к работе с теми, с кем хочу. Подавая заявку на конкурс, я не знал, что объем работы будет настолько большим и он будет таким разнообразным», — рассуждает Нугманов. 

Поделился он и своими планами на будущее. По его словам, он хочет отдохнуть, а потом заняться проектной деятельностью.

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