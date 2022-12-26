Минстрою предложили повышать тарифы на ЖКУ исходя из платежеспособности россиян

При повышении тарифов на ЖКУ важно учитывать платежеспособность местных жителей. С таким предложением к Минстрою РФ обратилась комиссия по ЖКХ общественного совета при министерстве, сообщают «Известия».

В настоящее время при увеличении тарифов учитывается лишь показатель инфляции. В то же время, повышая цены на услуги, важно понимать, насколько эти тарифы доступны и сколько людей смогут их оплатить. Необходимо, чтобы таких было большинство, а оставшиеся были охвачены адресными субсидиями, объяснила руководитель комиссии Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — заметила специалист.

Таким образом, эксперты должны посчитать, какая часть общих расходов населения придется на ЖКУ, какая часть жителей региона сможет оплатить ЖКУ без ущерба для нормальной жизни и скольким после оплаты счетов может не хватить на основные продукты.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — резюмировала Булгакова.

Выше такой планки тарифы на ЖКУ повышать нельзя. Компенсировать организациям недостачу можно из федерального бюджета. Региону же придется искать возможности для роста благосостояния своих жителей.

Подобный расчет тарифов, уверены специалисты, позволит снизить уровень долгов населения в этой сфере.