news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Недвижимость
15 декабря 2021  19:36

Минстрой: За 10 месяцев банки выдали 7,6 тыс. ипотек на индивидуальное жилье

news_top_970_100

За 10 месяцев 2021 года крупнейшие банки России выдали около 7,6 тыс. ипотечных кредитов на возведение индивидуального жилья. Об этом Президенту России Владимиру Путину рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Выдано 7,6 тыс. ипотечных кредитов [на строительство ИЖС] на сумму 20,4 млрд рублей», — заявил министр на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что оформить ипотеку на ИЖС можно по ряду программ, в том числе семейной, дальневосточной и сельской ипотеки со ставкой 7 и 6,1% годовых.

«Согласно прогнозам ДОМ.РФ, в случае запуска ипотеки под ИЖС мы примерно получим ежегодно до 100 тыс. домов, примерно 12 млн кв. метров», — заметил Файзуллин.

#Строительство жилья #минстрой #Владимир Путин #Ирек Файзуллин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное