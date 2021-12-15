Минстрой: За 10 месяцев банки выдали 7,6 тыс. ипотек на индивидуальное жилье

За 10 месяцев 2021 года крупнейшие банки России выдали около 7,6 тыс. ипотечных кредитов на возведение индивидуального жилья. Об этом Президенту России Владимиру Путину рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Выдано 7,6 тыс. ипотечных кредитов [на строительство ИЖС] на сумму 20,4 млрд рублей», — заявил министр на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что оформить ипотеку на ИЖС можно по ряду программ, в том числе семейной, дальневосточной и сельской ипотеки со ставкой 7 и 6,1% годовых.

«Согласно прогнозам ДОМ.РФ, в случае запуска ипотеки под ИЖС мы примерно получим ежегодно до 100 тыс. домов, примерно 12 млн кв. метров», — заметил Файзуллин.