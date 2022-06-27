Минстрой: В Татарстане завершен капремонт 31 дома, еще 68 — на финишной прямой

В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов этого года завершена на 37%. К настоящему моменту в республике обновлен 31 дом, в 69 проведена замена лифтов. Еще 68 объектов тоже близки к завершению, рассказал на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Помимо жилищного строительства, министр рассказал о выполнении ремонта на объектах социальной сферы: в школах, медицинских учреждениях, на культурных и других объектах. Также ведется работа по замене уличного освещения, реконструкции сетей газопотребления, инженерных сетей и обеспечению татарстанцев питьевой водой.

Также Айзатуллин рассказал о ситуации с платежами за услуги ЖКХ. Так, в прошлом месяце собираемость платежей в среднем достигла 98,1%, что превышает прошлогодние показатели на 0,6%. В настоящее время сумма задолженности за коммунальные услуги в Татарстане составляет 8,9 млрд рублей.