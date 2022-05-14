Минстрой: В Татарстане близки к завершению две программы капитального ремонта

В Татарстане близки к завершению две программы капремонта объектов социальной сферы. Также продолжается обновление многоквартирных домов: на 14% завершены строительно-монтажные работы, на 16% — сезонные. Об этом на совещании с Президентом республики Рустамом Миннихановым рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Так, по его словам, близятся к финалу работы по капитальному ремонту управлений сельского хозяйства и продовольствия. Из запланированных по ней девяти объектов шесть уже готовы, три остаются в работе. Объем выполнения программы составил 94%. На 95% от плана выполнено обновление зданий учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии: из 13 осталось завершить ремонт на пяти объектах.

В пяти муниципалитетах Татарстана продолжается ремонт пищеблоков — работы идут на восьми объектах. Стартовал ремонт двух общеобразовательных школ Казани, а обновление детских оздоровительных лагерей по республике завершено уже на 30%. Еще выше процент готовности детских школ искусств — 33% от плана, центров психолого-педагогической помощи — 34%, молодежных — 36% и ресурсных центров — 37%, районных архивов — 44%, подростковых клубов — 60%.

Также в этом году в план включен ремонт 12 зданий Управления Россельхозцентра по РТ. К настоящему моменту они завершены на 48%.

Кроме того, закончен ремонт четырех зданий исполкомов, работы продолжаются на семи объектах. На 53% готовы запланированные к ремонту стационарные учреждения здравоохранения, обновлены два здания ЦРБ, еще три находятся в работе.

Ремонтные работы продолжаются и по программе «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации». На 2022 год в Татарстане запланировано завершить 10 таких объектов, сейчас работы ведутся на шести. Начат ремонт 54 из 128 объектов, входящих в программу «Обеспечение населения питьевой водой». В 165 поселках республики продолжается ремонт уличного освещения.