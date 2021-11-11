Минстрой: В Татарстане 93,6% населения обеспечено качественной питьевой водой

В Татарстане, по данным на конец 2020 года, 93,58% населения обеспечено качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. Об этом сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Айрат Галлямов на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«По итогам оценки состояния источников централизованного водоснабжения 20,1% не отвечают санитарным требованиям. Все они подземные, – рассказал докладчик. – По обеспечению качественной питьевой водой в разрезе муниципальных образований ситуация следующая: показатель выше среднереспубликанского значения в 18 районах, а в 28 районах – ниже».

Галлямов отметил, что услуги водоснабжения в республике оказывают 88 коммунальных организаций. Протяженность водопроводных сетей составляет 18,6 тыс. км, степень износа которых, по данным Татарстанстата, достигла 54%. Подлежат замене 5930 км сетей, или 31,9%.

Начальник управления подчеркнул, что высокая изношенность инженерных коммуникаций приводит к аварийности. Так, с начала этого года в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошло 2748 аварий. Как показал анализ, наибольшее количество аварий возникает в сфере холодного водоснабжения – 2227 случаев, или 81% от их общего количества.

«Сложное финансово-экономическое состояние предприятий коммунального хозяйства не позволяет им масштабно и на должном уровне обновлять основные фонды. По итогам второго квартала 2021 года 24% организаций жилищно-коммунального комплекса являются убыточными. В республике имеется 24 699 объектов коммунальной инфраструктуры, из которых только 55,6% зарегистрированы в государственной или муниципальной собственности. Остальные 44,4% не зарегистрированы и требуют передачи», – заметил он.

По словам Галлямова, единственным законным способом передачи коммунальных объектов в эксплуатацию является заключение концессионных соглашений. «Хотя понимаем, что по факту подавляющее большинство концессионных соглашений не выполняют свое основное предназначение – привлечение инвестиций», – продолжил он.

В Татарстане на данный момент заключено 147 концессионных соглашений в 19 муниципальных образованиях, по которым передано 1084 объекта коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 33 соглашения – в сфере водоснабжения и водоотведения.

«Еще одним инструментом стабилизации финансово-экономического состояния предприятий является включение в тариф инвестиционной составляющей. Для этого необходимо утвердить инвестиционные программы. На 2021 год утверждены шесть инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. В следующем году планируется реализация инвестпрограмм в сфере водоснабжения и водоотведения девяти организаций. План финансирования этих программ составляет 6,5 млрд рублей», – сказал докладчик.

Он добавил, что для восстановления и улучшения объектов коммунального хозяйства реализуется республиканская программа по обеспечению населения питьевой водой в населенных пунктах. Объем ее финансирования за 2010–2020 годы составил 7,1 млрд рублей. Было построено и реконструировано 2697,7 км водопроводной сети, 410 водопроводных башен, 403 артезианские скважины.

В этом году по программе реализованы мероприятия в 45 муниципалитетах по 129 объектам с объемом финансирования 650 млн рублей. На сегодня все работы завершены, в том числе построено и реконструировано 149,5 км водопроводной сети, пробурено 25 артезианских скважин, установлены 21 водонапорная башня и 19 ограждений зон санитарной охраны.

Кроме того, в Татарстане с 2019 года реализуется федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Его цель – к 2024 году довести долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93,8%. Финансирование программы составляет более 1 млрд рублей.

В Татарстане действуют 3260 источников водоснабжения, в том числе 10 поверхностных (реки, озера, пруды, водохранилища, каналы) и 3250 – подземных.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.