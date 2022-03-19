Минстрой: В 2022 году в Татарстане отремонтируют почти 5 млн кв. метров жилья

В этом году под программы капитального ремонта подпадают 760 многоквартирных домов, или 4 млн 755 тыс. кв. метров. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Мероприятие в формате ВКС со всеми районами провел Президент РТ Рустам Минниханов.

По словам министра, в настоящее время в республике идет подготовка к выполнению республиканских программных мероприятий. Из 29 утвержденных программ в строительной сфере по 12 заключены контракты, по 16 идут конкурсные процедуры.

Так, в Зеленодольском и Атнинском районах, а также Казани начаты строительно-монтажные работы по программе капремонта оздоровительных лагерей. Также ведутся работы в зданиях центров психолого-педагогической помощи, молодежных центров, стационарных организаций соцобслуживания, объектов здравоохранения, подростковых клубов.

Айзатуллин добавил, что на капремонт многоквартирных домов в 2022 году будет направлено почти 6,5 млрд рублей.