Минстрой: в 2022 году Татарстан направил на нацпроекты 18,5 млрд

По национальным проектам в этом году Минстрой Татарстана реализует восемь основных направлений. Общий объем финансирования составляет более 18,5 млрд рублей, в том числе 15 млрд федеральных и более 3,4 млрд. региональных средств. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Буквально в конце прошлого месяца нам одобрили дополнительное финансирование благодаря успешной реализации отдельных направлений в части ФЦП «Жилище», мы подписали соответствующее соглашение, подготовлена проектно-сметная документация», – сказал он.

По национальному проекту «Демография» в регионе реализуется два направления – «Содействие занятости» и «Спорт – норма жизни». В частности, строится детский сад в 59-м квартале Казани, завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в Алексеевске.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» осуществляется комплексная застройка территорий и ведется строительство очистных сооружений, прокладываются внутренние дороги и развязки. Кроме того, активно реализуется направление по строительству комфортной городской среды.

«Всего это 33 объекта, в том числе 27 парков и скверов и шесть объектов, получивших гранты по конкурсу малых городов и исторических поселений. Объемы финансирования по этому направлению составляют около 2 млрд рублей, освоено на текущий период более 95%», – отметил Фролов.

Также в рамках этого национального проекта реализуется федеральная программа «Чистая вода». По ней в этом году началось строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате. Будет проложено 18 км сетей, работы продолжатся в 2023 году.

«Продолжается реализация программы в части переселения граждан из аварийного жилья. Объемы небольшие – 12 тыс. кв метров, всего осталось десять муниципалитетов, в которых мы эту задачу решаем. Контракты на приобретение муниципальных квартир по всем помещениям заключены. Сформирована оценка по каждому аварийному помещению. Исходя из оценки, собственникам будут либо представлены денежные средства (если у них имеется второе жилье), либо будет принято решение в части обеспечения жильем по каждому населенному пункту. Всего у нас собственники ста квартир», – рассказал представитель ведомства.

В республике реализуется и национальный проект «Экология» по четырем направлениям. Самый большой проект – «Оздоровление Волги». «Второй год ведется реконструкция очистных сооружений Казани. Это достаточно серьезный, непростой объект. Процесс его реконструкции связан с приемом текущих стоков. Общий лимит финансирования на этот год составляет более 2,7 млрд рублей, выполнение – на уровне 63%. Реконструкция завершится в следующем году», – поделился Фролов результатами работы.

Параллельно в Казани проводится рекультивация иловых полей, ведется демонтаж трубопроводов Нижнекамского водохранилища. По федеральной программе «Чистая страна» проводится рекультивация Самосыровского полигона в Казани.

По федеральной программе «Современная школа» нацпроекта «Образование» завершается строительство школы на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района. А по федеральной программе «Успех каждого ребенка» отремонтированы спортивные залы в Апастовском и в Бавлинском районах.

По нацпроекту «Здравоохранение» ведется строительство и реконструкция 29 ФАПов и пяти медицинских организаций, а также капитальный ремонт 15 зданий медорганизаций. Выполнение строительно-монтажных работ составляет более 98%.

В рамках нацпроекта «Культура» ведется строительство пяти сельских домов культуры, капремонт двух сельских домов и одного музея, реконструкция театра юного зрителя в Нижнекамске, капитальный ремонт детской школы искусств в Буинском районе. Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 87%.

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.