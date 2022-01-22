Минстрой: В 2022 году по нацпроектам в Татарстане возведут и отремонтируют 104 объекта

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Татарстане ведется активная подготовка к реализации 44 республиканских программ строительства и капремонта объектов социально-культурной сферы. Также на этот год запланировано возведение, ремонт 104 объектов по шести национальным проектам. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

В мероприятии в режиме видеоконференции участвовали Президент РТ Рустам Минниханов и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, 37 объектов вошли в национальный проект «Жилье и городская» среда, 49 будут построены, реконструированы либо капитально отремонтированы по проекту «Здравоохранение». В «Демографию» в 2022 году вошел один объект — новый детский сад в Казани, а по «Образованию» за этот период планируется ремонт двух спортзалов и школы на 100 мест. Еще 11 объектов подпали под нацпроект «Культура», по «Экологии» в этом году продолжится возведение объектов, которые были начаты в 2021-м.

Кроме нацпроектов, Татарстан реализует шесть госпрограмм, из которых самой крупной является «Развитие образования». В 2022 году по ней отремонтируют 66 татарстанских школ.

«В рамках программы „Развитие культуры и туризма“ продолжается строительство русского драматического театра „Мастеровые“ в Набережных Челнах. В мероприятия по комплексному развитию сельских территорий включены работы по 16 объектам», — добавил представитель министерства.

Помимо этого, в республике проведут берегоукрепление Куйбышевского водохранилища и ремонт 14 гидротехнических сооружений по программе «Развитие водохозяйственного комплекса». В рамках «Увековечения памяти погибших при защите Отечества» запланировано восстановление четырех воинских захоронений.

Фролов напомнил, что по программе капремонта многоквартирных домов в Татарстане будет обновлено 769 объектов, общая площадь которых составляет 4,7 млн кв. метров. На эти цели было направлено 6 млрд 441 млн рублей. Также планируется сдача 2 млн 755 тыс. кв. метров нового жилья.

В четыре программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан на 2022 год включены 679 семей, в том числе 600 детей-сирот.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, в том числе «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».