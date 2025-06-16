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Общество 16 июня 2025 15:17

Минстрой РФ удвоит тарифы за воду без счетчиков

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Минстрой РФ удвоит тарифы за воду без счетчиков
Фото: © «Татар-информ»

С 1 июля в России вырастут тарифы на коммунальные услуги — на 11-12%. В преддверии этого повышения Минстрой предложил меры, направленные на ужесточение контроля за потреблением воды. Ведомство разработало проект постановления, предусматривающий удвоение коэффициента оплаты для тех, кто до сих пор не установил водяные счетчики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Если сейчас в случае отсутствия приборов учета расчет платы ведется с коэффициентом 1,5, то в ближайшее время он может вырасти до 3. Таким образом, оплата за воду без счетчиков станет вдвое дороже.

Цель инициативы — стимулировать граждан установить счетчики и сократить объем воды, расходуемой без учета. Минстрой подчеркивает: на конец 2024 года в 7,5 млн квартир отсутствовали приборы учета холодной воды, а в 4,6 млн — горячей. В индивидуальных домах ситуация также неблагоприятная: 2,4 млн не имеют учета холодной воды, 115 тыс. — горячей.

По оценкам ведомства, почти четверть (23,2%) от общего объема подаваемой воды в стране теряется либо расходуется неучтенно.

Власти ссылаются на «успешный московский опыт»: в столице за годы эксперимента с повышенным коэффициентом доля квартир с установленными счетчиками выросла с 80% до 90%. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель составляет 84% по холодной воде и 87% — по горячей.

Кроме того, проект постановления ужесточает правила расчета платы за самовольное подключение к инженерным сетям. Теперь при выявлении несанкционированного доступа начисление будет исходить не из средних объемов, а по расчету, который можно оспорить только в случае выявленной ошибки.

#минстрой рф #счетчики #тарифы ЖКХ #плата за ЖКХ
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