Минстрой Татарстана зарегистрировал 28 аварий на коммунальных сетях

По данным на 21 января, в Татарстане зарегистрировано 28 аварий на коммунальных сетях. Такими данными поделился Минстрой республики.

Шесть аварий прозошли на сетях теплоснабжения, причем пять из них уже устранены. Продолжаются работы по устранению порыва во внутренней системе Вахитовского района Казани.

Также зарегистрировано 10 обращений по авариям в системе горячего водоснабжения. Аварийные работы продолжаются в Нижнекамске.

Три ситуации связаны с аварийными отключениями электроэнергии. Они произошли в Апастовском, Бугульминском и Новошешминском районах.

В связи с понижением давления холодное водоснабжение прекращено в поселке Подгорный и городе Бугульме Бугульминского района. Еще восемь аварийных случаев удалось ликвидировать.

Помимо этого, в двух районах Казани — Авиастроительном и Советском — отключена подача газа в дома. Причиной послужило попадание влаги в газопровод.

По этим ситуациям созданы заявки, сформированы аварийные бригады.

В Минстрое напомнили о номере круглосуточной диспетчерской службы 8(843)231-14-10, который создан для оперативного реагирования на обращения и возможные аварии.