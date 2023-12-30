Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минстрой Татарстана: В работе остаются два объекта здравоохранения в Елабуге и Черемшане
В Татарстане из 149 объектов здравоохранения, вошедших в три республиканские и федеральные программы, остаются в работе только два стационарных учреждения. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил на республиканском совещании в Доме Правительства, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.
Докладчик отметил, что остается завершить ремонтные работы в инфекционном отделении больницы в Елабужском районе (готов на 91%) и в больнице в селе Черемшан (94%).
За последние две недели были завершены работы на четырех объектах здравоохранения.
Айзатуллин также сообщил, что по отрасли «Культура» из 44 объектов в работе у подрядчиков остаются два объекта, входящие в национальный проект «Культура», по которым выделено опережающее финансирование. Согласно соглашению, работы должны быть завершены до 1 апреля 2024 года. К ним относится ДК в селе Ямаши Альметьевского района РТ (работы выполнены на 99%) и объект культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных» в Кукморе (СМР 92%).
Глава Минстроя РТ доложил, что за последние недели были полностью закрыты программы по капремонту центров психолого-педагогической помощи, военных комиссариатов, зданий, подведомственных Росгвардии. На этой неделе завершен ремонт двух сельских домов культуры в Актанышском и Кукморском районах РТ и сдан один музей историко-культурного наследия в Зеленодольске.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»