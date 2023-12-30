Минстрой Татарстана: В работе остаются два объекта здравоохранения в Елабуге и Черемшане

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В Татарстане из 149 объектов здравоохранения, вошедших в три республиканские и федеральные программы, остаются в работе только два стационарных учреждения. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил на республиканском совещании в Доме Правительства, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Докладчик отметил, что остается завершить ремонтные работы в инфекционном отделении больницы в Елабужском районе (готов на 91%) и в больнице в селе Черемшан (94%).

За последние две недели были завершены работы на четырех объектах здравоохранения.

Айзатуллин также сообщил, что по отрасли «Культура» из 44 объектов в работе у подрядчиков остаются два объекта, входящие в национальный проект «Культура», по которым выделено опережающее финансирование. Согласно соглашению, работы должны быть завершены до 1 апреля 2024 года. К ним относится ДК в селе Ямаши Альметьевского района РТ (работы выполнены на 99%) и объект культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных» в Кукморе (СМР 92%).

Глава Минстроя РТ доложил, что за последние недели были полностью закрыты программы по капремонту центров психолого-педагогической помощи, военных комиссариатов, зданий, подведомственных Росгвардии. На этой неделе завершен ремонт двух сельских домов культуры в Актанышском и Кукморском районах РТ и сдан один музей историко-культурного наследия в Зеленодольске.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина и охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».