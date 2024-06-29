Минстрой Татарстана: В 43 домах пока не начаты сезонные ремонтные работы

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В 43 многоквартирных домах в 14 муниципальных образованиях Татарстана пока не организованы сезонные работы в рамках программы капремонта. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Глава Минстроя рассказал, что сегодня работы ведутся в 624 жилых объектах по 40 муниципалитетам: строительно-монтажные работы выполнены на 51%, сезонные — на 47%.

Айзатуллин напомнил, что срок завершения последних — 15 августа. На сегодняшний день в 43 домах сезонные работы еще не организованы — объекты располагаются в Казани, Челнах, а также Альметьевском, Арском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Мензелинском, Нурлатском, Новошешминском, Сармановском и Чистопольском районах.

За последние две недели завершены работы в 16 многоквартирных домах.