Минстрой Татарстана в 2021 году по нацпроектам выполнил работы на 13 млрд рублей

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана в текущем году вело работы на 103 объектах в рамках национальных проектов. Общая сумма выполненных работ составила 13 млрд рублей, сообщил глава ведомства Марат Айзатуллин журналистам.

Всего министерство участвует в шести национальных проектах.

Так, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 49 общественных пространств.

«16 детских садов и две школы ввели по национальным проектам», - сказал Айзатуллин.

По его словам, по нацпроекту «Экология» завершился первый этап реконструкции очистных сооружений в Казани. По программе «Чистая вода» в поселке Васильево Зеленодольского района завершено строительство станции водоподготовки. Начать эксплуатацию планируется уже с нового года.

По нацпроекту «Культура» построено 3 сельских дома культуры, «Здравоохранение» – Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ Минздрава РТ стоимостью более 2 млрд рублей.

Завершается строительство универсального спортивного зала в г.Кукмор и физкультурно-оздоровительного комплекса в Казани и так далее.

Кроме того, министерство участвует в 44 республиканских программах, из них 17 – по строительству и 27 – капитальному ремонту.

«Мы выполнили программу по вводу жилья. В этом году у нас план был 2,67 млн кв. метров, фактически ввели 2,682 млн кв. метров. Ни на один день стройка не останавливалась», – отметил Айзатуллин.