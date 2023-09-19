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Минстрой РТ разъяснил, как татарстанцы будут оплачивать тепло в новом сезоне
С начала нового отопительного сезона в Татарстане в платежных документах на оплату ЖКУ у жителей региона появятся платежи за отопление. Месяцы, когда плата за тепло наиболее высокая, напомнил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
«При подключении тепла в сентябре в платежных документах, которые получат жители в октябре, в строке „отопление“ будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту потребления. Жители, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивают услугу по нормативам, которые определены с учётом восьми месяцев отопительного периода», — сказал он.
Спикер уточнил, что увеличение расходов на тепловую энергию напрямую зависит от температурного режима. И, как правило, наиболее существенные начисление платы за отопление происходит в самые холодные зимние месяцы — январь и февраль.
«Обращаю внимание, что в этом году с 1 июля 2023 года тарифы для населения на коммунальные услуги, в том числе на тепловую энергию, не менялись. Следующая индексация тарифа на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля 2024 года», — подчеркнул Айзатуллин.
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