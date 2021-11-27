Минстрой Татарстана: Работы по нацпроектам на 2021 год выполнены на 96%

Минстрой Татарстана курирует шесть нацпроектов, в рамках которых запланировано строительство 99 объектов. Работы выполнены на 96%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил глава министерства Марат Айзатуллин.

Он рассказал, что к 27 ноября завершено возведение 82 объектов. Так, из 16 детсадов (работы осуществляются в рамках федеральных проектов «Жилье» и «Содействие занятости женщин») построены 12, остальные достраиваются.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» реконструируются Казанские очистные сооружения. Во время первого этапа подрядчики закрыли 85% объема работ. В федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2021-м были включены 49 объектов, из них 48 уже благоустроены.

Что касается республиканских программ строительства (17), то их объем выполнения составил 90%. Так, из четырех крытых футбольных манежей, входящих в программу строительства спортивных объектов, ведется устранение замечаний по последнему объекту в Чистополе. Завершено строительство 39 ФАПов (из 42), трех лагерей (из 6).

По программам жилищного строительства работы идут с опережением прошлогодних показателей. Годовой план выполнен на 96%. Сдано 2 млн 555 тыс. квадратных метров жилья.

А по линии индивидуального жилищного строительства план перевыполнен на 47%. Так, вместо запланированных 8 330 домов построено 12 217.