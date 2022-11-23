Минстрой Татарстана провел испытания передвижных котельных, купленных на случай аварий

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана сегодня провело ежегодные испытания двух передвижных котельных установок, необходимых для оперативного реагирования на аварийные ситуации в системах теплоснабжения. Такие мобильные котельные могут оперативно доехать до любого населенного пункта в республике, подключаться к существующим теплосетям и обеспечивать подачу теплоносителя на время устранения аварий. Ежегодно котельные запускают, чтобы проверить их работоспособность. Ранее Минстрой Татарстана это оборудование публике не демонстрировал.

Как рассказал «Татар-информу» Ильдус Насыров, заместитель генерального директора ГУП «Татлизинг», а в недавнем прошлом – замглавы Минстроя Татарстана, приобрести эти установки решили после памятной аварии на котельной «Казэнерго» на ул. Портовая в Казани. Весной 2018 года на ней из-за старости обрушилась стена, в результате без тепла остались более 1,5 тыс. человек (в том же году «Казэнерго» построило для обеспечения этой зоны из 12 многоквартирных домов и одного детского сада новую блочно-модульную котельную). «Мы тогда вышли из положения – закольцевали тепловод, на километр с лишним протянули трубы по земле, тот есть открытым способом, и жилые дома быстро подключили к теплу. Но стало ясно, что для подобных ситуаций нужно иметь страховку», – рассказал Насыров.

По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова Минстрой республики через «Татлизинг» приобрел мобильные котельные – производителя нашли в соседнем Саратове. В 2018 году была куплена установка мощностью 2500 кВт (это примерно 2,1 Гкал/час), а в следующем году – на 3500 кВт (3 Гкал/час). Первая передвигается на обычном прицепе с КамАЗом, вторая – на полуприцепе производства Челябинского машиностроительного завода автоприцепов. «При возникновении внештатных ситуаций – серьезных аварий на тепловых сетях или источниках тепла, при которых происходит полное прекращение подачи теплоносителя, – мы можем быстро доставить эти котельные установки до нужного места, подключить их к существующим сетям, и оперативно подать тепло, чтобы не допустить «разморозки» объектов», – рассказал «Татар-информу» Айрат Галлямов, начальник управления ЖКХ Минстроя Татарстана.

По словам Насырова, одна такая транспортабельная котельная способна обеспечить теплом порядка 250 тыс. кв. метров жилья (это шесть-семь обычных 4-подъездных «хрущевок») или социально-значимый объект – школу, детский сад, поликлинику или театр. Или любой другой объект, которому срочно потребуется тепло в отсутствии подачи теплоносителя от стационарного источника. Котельная «на колесах», впрочем, может обогреть и большую площадь, но тогда речь будет идти, скорее, просто о «поддержании» – чтобы трубопроводы в сильные холода, например, не замерзли и не вышли из строя. В обычном же режиме котельная способна нагревать теплоноситель до 110 градусов по Цельсию – то есть покрывать стандартный температурный график работы теплосети. «На время устранения аварии», подчеркивают в «Татлизинге».

Внутри модульного корпуса установлены обычные водогрейные котлы, работающие на дизельном топливе. Так что использование такой котельной – не дешевое удовольствие, так как она сжигает порядка 30 литров в час. «К счастью, эти котельные мы еще ни разу не применяли. Надеемся, так и будет дальше», – рассказал Галлямов. «Пока не использовали, не случалось таких аварий. Но это наш резерв, это спокойствие для нас, для всего ЖКХ Татарстана», – добавил Ильдус Насыров.

Мобильные котельные – самая крупная часть аварийно-технического запаса, который ежегодно формируется на балансе ГУП «Татлизинг». В него также входят дизельные электрогенераторы, необходимые для обеспечения электроснабжения, а также другое оборудование – трубы, задвижки, краны и т.д. При возникновении «нестандартных» ситуаций на тепло- или электросетях такие запасы передаются в районы.