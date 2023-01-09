Минстрой Татарстана пояснил изменение платы за жилищно-коммунальные услуги

С декабря прошлого года во всех регионах России установлен индекс 9% изменения платы за жилищно-коммунальные услуги. Следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года, соответственно, установленные в конце 2022 года тарифы будут действовать более полутора лет. Об этом «Татар-информу» сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«Госкомитетом Татарстана по тарифам в рамках своих полномочий утверждены тарифы на газ, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 декабря 2022 года. Платежки с измененными тарифами татарстанцы получили в январе этого года», – рассказали в министерстве.

Тарифы на электроэнергию, газ и твердые коммунальные отходы установлены едиными на территории республики с учетом принятых нормативных правовых актов ФАС России. Так, за газ определены на уровне 6,78 руб/куб. метр, одноставочный тариф за электроэнергию – 4,68 руб/кВтч, обращение с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах – 103,93 руб/человека в месяц, а в индивидуальных жилых домах – 112,74 руб/человека в месяц.

«Тарифы на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения установлены в разрезе каждой регулируемой организации и дифференцированы по муниципальным образованиям», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве посоветовали татарстанцам при получении платежных документов обращать внимание на объемы предоставленных услуг, а для оплаты услуг по фактическому потреблению – не забывать своевременно передавать показания индивидуальных приборов учета.

На сегодняшнем совещании в Кабмине РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев. Он отметил важность разъяснения населению причин роста платежей, а также действующих в республике мер социальной поддержки.