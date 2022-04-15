Минстрой Татарстана отчитался о ходе капремонта жилых домов и объектов инфраструктуры

В Татарстане за 2022 год планируют капитально отремонтировать 760 многоквартирных домов общей площадью 4 млн 755 тыс. кв. метров. Затраты на реализацию программы составят 6 млрд 431 млн рублей, соответствующие договоры заключены уже на 241 дом.

Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин. Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В план по капитальному ремонту учреждений культуры включены семь объектов. Работы на образовательных культурных учреждениях выполнены на 7%. Детские оздоровительные лагеря отремонтированы на 14%. В 15 центрах психолого-педагогической помощи работы выполнены на 16%, отметил докладчик.

Ведется капремонт всех шести запланированных молодежных центров, будут приведены в порядок шесть зданий (помещений) муниципальных архивов.

«По капитальному ремонту ресурсных центров работы выполнены на 29%. Капитальный ремонт 11 исполнительных комитетов осуществлен на 37%», — добавил министр.

Кроме того, началась работа по ремонту очистных сооружений в Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах. Всего предполагается модернизировать десять объектов, связанных с канализационными сетями.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» приведут в порядок 128 объектов во всех муниципалитетах, ее лимит в 2022 году увеличен в два раза. Работы уже ведутся на 12 объектах в четырех муниципальных образованиях.

Восстановить уличное освещение планируется в 558 населенных пунктах всех 45 муниципалитетов Татарстана. Работа организована в 109 поселениях восьми муниципальных районов.

Помимо этого, продолжается работа по формированию будущих программ строительства и капитального ремонта на 2023–2024 годы. На сегодня перечни объектов предоставлены по всем программам, планируемым к реализации в следующие два года, уточнил глава Минстроя РТ.