Минстрой Татарстана отчитался о выполнении 70% от годового плана по строительству жилья

В Татарстане построили и ввели в эксплуатацию 2 млн 67 тыс. кв. метров жилья – это почти 70% от годового плана. Об этом заявил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине РТ, которое провел премьер-министр республики Алексей Песошин.

Застройщики коммерческого жилья ввели 65% от запланированного объема. В абсолютных цифрах это 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тыс. кв. метров, сообщил министр. По программе соципотеки введено 26 домов на 104 тыс. кв. м, что составляет 65% от общего объема обязательств.

«На 69% выполнен годовой план в части индивидуального жилищного строительства. Общая площадь готовых домов составляет 1 млн 37 тысяч квадратных метров», – цитирует пресс-служба Раиса РТ доклад Айзатуллина.

При этом он отметил, что параллельно со строительством продолжаются проверки объектов на соблюдение правил охраны труда. Так, с начала года представители саморегулируемых организаций побывали на стройплощадках 1247 раз, Госстройнадзор РТ провел 499 контрольно-надзорных мероприятий. Все выявленные с января текущего года 513 нарушений уже устранены.