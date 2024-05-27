Минстрой РТ объяснил причины отказов в выдаче разрешений на строительство

В этом году Минстрой Татарстана отклонил большинство поданных заявлений на строительство. Причины, по которым выдаются отказы, назвал сегодня замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на совместном заседании Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете в Казани.

«На сегодняшний день из всех поданных заявлений (на разрешение на строительство — прим. Т-и) 65% отказы. Их значительное количество связано с неполным комплектом подаваемых документов, несоответствием требованиям градостроительного плана земельных участков. Зачастую отсутствуют результаты инженерных изысканий, а также технические условия подключения объектов к сетям», — пояснил представитель Минстроя РТ.

Участники заседания обсудили ход реализации республиканского закона о перераспределении полномочий между органами публичной власти в области градостроительной деятельности. С тех пор, как у местных властей Татарстана отобрали право выдавать разрешения на застройку в пользу Минстроя РТ, уже прошло пять месяцев.

«По этому пути пошло большинство субъектов. Мы не первый регион, который принял подобный закон. И такие проблемы возникли практически во всех регионах. Понятно, что для Минстроя РТ, которому переданы полномочия, это огромная нагрузка. Мы сегодня заслушаем, что было сделано в течение полугода после вступления закона в силу и с какими проблемами столкнулись министерство и муниципалитеты», — сказал председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.

С начала года Минстрой РТ осуществляет 12 новых направлений, из них шесть являются госуслугами, которые можно оформить в МФЦ или на портале госуслуг. В этом году в министерство поступило более 9 тыс. заявок, из них более 4 тыс. — заявления на предоставление госуслуг. Это обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка либо разрешений на строительство, предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и другие.

В своем выступлении Владимир Кудряшев также обозначил проблему нехватки кадров. Люди, которые раньше работали в органах местного самоуправления в градостроительной сфере, должны были перейти в штат министерства. Однако приём на госслужбу по конкурсу длится до 50 дней. Министерством создано 67 территориальных органов в районах, но пока на конкурс заявились лишь три человека. Для урегулирования всех вопросов новый отдел будет преобразован в департамент, который официально заработает в июле. Планируется набрать до 60 штатных сотрудников, чтобы к августу получить укомплектованный штат.