Минстрой Татарстана объяснил причину изменения платежей за отопление

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минстрой Татарстана проанализировал начисления платежей за ЖКХ в январе 2022 и декабре 2021 года. Нарушений обнаружено не было, рассказал глава ведомства Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

В мероприятии с участием всех районов РТ в режиме ВКС участвовали Президент республики Рустам Минниханов, Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Айзатуллин объяснил, что причиной изменения платежей стали более холодная погода в январе и повышение объемов потребления тепловой энергии.

«На изменение платежей за отопление повлияло увеличение объема потребленной тепловой энергии. Платежи за отопление производятся по фактическому потреблению тепловой энергии, зафиксированному общедомовыми приборами учета», — уточнил глава ведомства.

Так, в сравнении с декабрем 2021 года потребление тепла в Казани повысилось на 27%, в Челнах — на 30%. Это связано с изменением температурного режима: в Казани в начале года стало на 6,7 градуса холоднее, в Автограде — на 6,9 градуса.

Айзатуллин напомнил, что показания общедомовых приборов учета тепловой энергии снимаются с 23-го числа каждого месяца. То есть при вычислении объемов за декабрь учитывались данные конца ноября, когда погода в Татарстане была более теплой.

«Все обращения, которые будут поступать в дальнейшем, будут взяты Государственной жилищной инспекцией на контроль», — добавил министр.