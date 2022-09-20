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Ру Тат
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Общество
20 сентября 2022  12:59

Татарстанцы будут платить за тепло по увеличенному тарифу – он вырос на 6,7%

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В среднем по Татарстану с 1 июля тариф для населения на тепловую энергию вырос на 6,7%. Средняя стоимость тепловой энергии составляет 2012 рублей 34 копейки за Гкал, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

«Увеличение расходов на тепловую энергию напрямую зависит от температурного режима. Как правило, наиболее существенное начисление платы за отопление происходит в самые холодные зимние месяцы», – сказал спикер.

С началом отопительного периода в документах на оплату жилищно-коммунальных услуг появятся платежи за отопление, напомнил министр и уточнил, что при наличии общедомовых приборов учета оплата производится по фактическому потреблению тепловой энергии. 

При подключении тепла в сентябре в платежках, которые получат жители в октябре, в строке «Отопление» будут указаны сентябрьские объемы тепла по факту потребления, отметил Айзатуллин.

«Жители, чьи дома не оборудованы общедомовыми приборами, оплачивают услуги по нормативному потреблению, которое определится с учетом восьми месяцев отопительного периода, начиная с сентября», – подчеркнул он.

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